SkyUp 5 липня здійснить спецрейс до Відня



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Спецрейс Київ-Відень відбудеться 5 липня

Посол розповів, хто може скористатися спецпропозицією та вилетіти до Австрії

Авіакомпанія SkyUp Airlines у неділю, 5 липня, здійснить спеціальний пасажирський рейс з Києва до Відня, а потім зі столиці Австрії до Києва.

Про це повідомив у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Спецрейс Київ-Відень відбудеться 5 липня», - повідомив посол.

При цьому, він не виключив, що на зворотному шляху до України літак з Відня ще залетить в Цюрих (Швейцарія).

Виліт до Відня відбуватиметься з міжнародного аеропорту «Бориспіль», повертатиметься спецрейс також в цей аеропорт.

За словами Щерби, правом скористатися спецрейсом Київ-Відень можуть громадяни України з видом на проживання (Aufenthaltstitel), люди із запрошенням австрійського роботодавця, пацієнти, яким потрібний терміновий курс лікування, а також люди, на яких в Австрії чекають близькі родичі (у цьому випадку має бути відповідне підтвердження з боку посольства Австрії в Україні).