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    SkyUp 5 липня здійснить спецрейс до Відня

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    Спецрейс Київ-Відень відбудеться 5 липня - SkyUp 5 липня здійснить спецрейс до Відня
    Спецрейс Київ-Відень відбудеться 5 липня

    Посол розповів, хто може скористатися спецпропозицією та вилетіти до Австрії

    Авіакомпанія SkyUp Airlines у неділю, 5 липня, здійснить спеціальний пасажирський рейс з Києва до Відня, а потім зі столиці Австрії до Києва.

    Про це повідомив у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

    «Спецрейс Київ-Відень відбудеться 5 липня», - повідомив посол.

    При цьому, він не виключив, що на зворотному шляху до України літак з Відня ще залетить в Цюрих (Швейцарія).

    Виліт до Відня відбуватиметься з міжнародного аеропорту «Бориспіль», повертатиметься спецрейс також в цей аеропорт.

    За словами Щерби, правом скористатися спецрейсом Київ-Відень можуть громадяни України з видом на проживання (Aufenthaltstitel), люди із запрошенням австрійського роботодавця, пацієнти, яким потрібний терміновий курс лікування, а також люди, на яких в Австрії чекають близькі родичі (у цьому випадку має бути відповідне підтвердження з боку посольства Австрії в Україні).

    Як повідомляв «Главком», Австрія продовжила заборону на регулярне пасажирське авіасполучення з Україною та низкою інших країн до 15 липня.

    Зазначимо, сьогодні ЄС опублікував список з 14 країн, громадяни яких можуть відвідувати країни Євросоюзу без обмежень з 1 липня. До даного зеленого списку Україна поки що не входить, однак він буде оновлюватися кожні два тижні.

    Разом з тим Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.

    Австрія ЄС Олександр Щерба посол авіаперевезення Україна SkyUp авіарейс
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