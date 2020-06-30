Австрія знову продовжила заборону на польоти з України



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Заборону на польоти в Австрію продовжили до 15 липня

Через погіршення епідеміологічної ситуації Австрія продовжила заборону на польоти з України. Заборону продовжено щонайменше до 15 липня.

Відповідне рішення ухвалено Міністерством охорони здоров'я Австрії, передає місцеве видання der Standard.

Повідомляється, що напередодні міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер оприлюднив заходи з боротьби з коронавірусом. Згідно з новими нормами, заборонено авіарейси з України, Білорусі, Китаю, Великої Британії, Ірану, Португалії, Росії, Швеції та італійської Ломбардії.

При цьому уточнюється, що можливі виключення, якщо рейс до Австрії «відповідає інтересам республіки». Передбачається, що кожен такий випадок буде розглядатися індивідуально.

Видання пише, що виключення особливо актуальні для Відня, оскільки австрійський майданчик є місцем міжнародних переговорів.

Раніше у червні Австрія продовжила заборону на польоти з України.

До відома, ЄС сьогодні оприлюднить список країн, яким відкриє кордони з 1 липня.

29 червня Європейський Союз почав складати перелік «безпечних країн», громадяни яких зможуть відвідати Європу в липні.

Запропонований «безпечний» список містить лише 15 країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай. Мандрівники з Китаю зможуть в’їхати, але за умови, що Пекін дозволить те ж саме для європейців.

України у цьому списку нема. Тим більш сьогодні глава МОЗ Максим Степанов оголосив, що Україна потрапила до списку країн «червоної» зони.

Також Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня.

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.