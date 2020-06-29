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    У світі

    В Австрії найбільше за останній місяць виявлення нових випадків Covid-19

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    <span lang="UK">Із середи червня в Австрії скасовано носіння масок при відвідуванні магазинів, закладів харчування та готелів</span> - В Австрії найбільше за останній місяць виявлення нових випадків Covid-19
    Із середи червня в Австрії скасовано носіння масок при відвідуванні магазинів, закладів харчування та готелів

    За добу в Австрії зафіксовано 74 нові випадки захворювання на коронавірус

    В Австрії з суботи на неділю зафіксовано 74 нові випадки Covid-19, що на 0,42% більше, ніж за попередню добу, і є найбільшим зростанням на останній місяць.

    Про це пише австрійська газета Kurier.

    «По всій Австрії з суботи на неділю зафіксовано 74 нові випадки, що на 0,42% більше, ніж за попередню добу. Приблизне таке зростання відбулося 21 травня – тоді за один день було зареєстровано 82 нові випадки, що відповідало збільшенню на 0,5%», - йдеться у повідомленні.

    Більшість нових випадків – 39 – зафіксовано у Відні.

    Зростання нових випадків захворювання на Covid-19 протягом останніх 4 днів становить 0,29%.

    Всього в країні з початку епідемії було виявлено 17 618 випадків інфікування новим коронавірусом. Померли 702 людини.

    Як відомо, з огляду на спад захворювання на коронавірус австрійський уряд з середини квітня вводить послаблення карантинних заходів. Наразі в країні вже фактично скасовано обов’язкове носіння масок – вони необхідні лише при поїздках громадським транспортом, у сфері охорони здоров’я (включаючи аптеки) та у сфері надання послуг, де не можна дотриматися мінімальної дистанції.

    Зокрема, з середи червня скасовано носіння масок при відвідуванні магазинів, закладів харчування та готелів. З 1 липня скасовується вимога про обов’язкове носіння масок і для офіціантів у закладах громадського харчування.

    Вагомі послаблення зроблено також у спортивній сфері: з початку липня дозволено займатися будь-якими випадами спорту як у закритих приміщеннях, так і просто неба, без дотримання дистанції в 1 метр.

    Планується, що з вересня будуть дозволені масові заходи у спортивній та культурній сфері за участю до 5 тисяч осіб у приміщеннях та до 10 тисяч осіб – просто неба. Заплановані на літо правила поки не змінюються: з липня будуть дозволені заходи за участю 250 осіб у приміщенні та 500 осіб – ззовні, з 1 серпня – заходи з 500 відвідувачами у приміщенні та 750 особам – на відкритому повітрі.

    Нагадаємо, згідно з даними американського університету Джона Гопкінса, від коронавірусу нового типу Covid-19 в усьому світі померло 500 108 осіб.

    Всього інфіковано 10,063319 млн осіб.

    Більшість померлих від хвороби зареєстровано в США, де жертвами Covid-19 стали 125747 осіб.

    Австрія епідемія карантин коронавірус
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