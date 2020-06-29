В Австрії найбільше за останній місяць виявлення нових випадків Covid-19



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За добу в Австрії зафіксовано 74 нові випадки захворювання на коронавірус

В Австрії з суботи на неділю зафіксовано 74 нові випадки Covid-19, що на 0,42% більше, ніж за попередню добу, і є найбільшим зростанням на останній місяць.

Про це пише австрійська газета Kurier.

«По всій Австрії з суботи на неділю зафіксовано 74 нові випадки, що на 0,42% більше, ніж за попередню добу. Приблизне таке зростання відбулося 21 травня – тоді за один день було зареєстровано 82 нові випадки, що відповідало збільшенню на 0,5%», - йдеться у повідомленні.

Більшість нових випадків – 39 – зафіксовано у Відні.

Зростання нових випадків захворювання на Covid-19 протягом останніх 4 днів становить 0,29%.

Всього в країні з початку епідемії було виявлено 17 618 випадків інфікування новим коронавірусом. Померли 702 людини.