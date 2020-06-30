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    ЄС оприлюднив список країн, для яких із 1 липня відкриють кордони

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    ЄС оприлюднив список країн, для яких із 1 липня відкриють кордони

    України у списку немає

    Рада Європейського Союзу 30 червня оприлюднила список країн, щодо яких знімуть обмеження на в’їзд, починаючи з 1 липня. До переліку увійшли 14 країн, серед них України немає.

    Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС.

    Відповідно до ухваленого рішення, з 1 липня країни-члени ЄС мають знімати обмеження на в'їзд для таких країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай.

    До цього переліку може увійти і Китай, зазначається в повідомленні, якщо він зі свого боку дозволить в'їзд громадянам ЄС.

    Перелік країн переглядатиметься щодватижні. Тому до нього можуть додавати нові країни або ж із нього можуть виключати країни.

    Для визначення того, чи знімати обмеження на в'їзд для громадян третіх країн, ЄС пропонує три критерії:

    • кількість нових випадків Covid-19 за останні 14 днів на 100 тисяч населення має бути близькою чи нижчою за середній показник ЄС станом на 15 червня 2020 року;
    • протягом цього 14-денного періоду має спостерігається стабільність або зменшення кількості нових випадків інфікування коронавірусу порівняно з попереднім 14-денним періодом;
    • також береться до уваги загальна оцінка реагування країни на епідемію коронавірусу з урахуванням доступної інформації (зокрема обсяги тестувань, стримування епідемії, повідомлення про неї тощо, а також надійність інформації про епідемію).

    Нагадаємо, 29 червня Європейський Союз почав складати перелік «безпечних країн», громадяни яких зможуть відвідати Європу в липні.

    Зазначимо, що сьогодні глава МОЗ Максим Степанов оголосив, що Україна потрапила до списку країн «червоної» зони.

    Також Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня. 

    До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

    В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88  (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

    У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. 

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