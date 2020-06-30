ЄС відкриває кордони для деяких категорій українців: список
До країн ЄС зможуть потрапити студенти, сезонні працівники і цінні фахівці
Європейський союз продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки. Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.
Про це йдеться в рекомендаціях Ради ЄС.
У рекомендаціях говориться, що якщо тимчасові обмеження продовжують застосовуватися до третьої країни, такі категорії мають бути від них звільнені незалежно від цілей поїздки:
- громадяни третіх країн, які є членами сімей громадян країн ЄС;
- довгострокові резиденти з посвідкою на проживання в країнах ЄС або довгостроковою візою і члени їх сімей.
Крім того, конкретні категорії перелічено в додатку до документа:
- фахівці в області охорони здоров'я і по догляду за літніми людьми;
- прикордонники;
- сезонні працівники;
- працівники транспортної сфери;
- дипломати та співробітники міжнародних організацій;
- транзитні пасажири;
- пасажири, які подорожують за сімейними обставинами;
- моряки;
- біженці;
- студенти;
- висококваліфіковані працівники
Зазначимо, що сьогодні глава МОЗ Максим Степанов оголосив, що Україна потрапила до списку країн «червоної» зони.
Також Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня.
До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.
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В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.
У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.