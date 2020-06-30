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    ЄС відкриває кордони для деяких категорій українців: список

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    Українці, що подорожують з метою навчання або роботи, зможуть потрапити до країн ЄС&nbsp; - ЄС відкриває кордони для деяких категорій українців: список
    Українці, що подорожують з метою навчання або роботи, зможуть потрапити до країн ЄС 

    До країн ЄС зможуть потрапити студенти, сезонні працівники і цінні фахівці

    Європейський союз продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки. Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.

    Про це йдеться в рекомендаціях Ради ЄС.

    У рекомендаціях говориться, що якщо тимчасові обмеження продовжують застосовуватися до третьої країни, такі категорії мають бути від них звільнені незалежно від цілей поїздки:

    • громадяни третіх країн, які є членами сімей громадян країн ЄС;
    • довгострокові резиденти з посвідкою на проживання в країнах ЄС або довгостроковою візою і члени їх сімей.

    Крім того, конкретні категорії перелічено в додатку до документа:

    • фахівці в області охорони здоров'я і по догляду за літніми людьми;
    • прикордонники;
    • сезонні працівники;
    • працівники транспортної сфери;
    • дипломати та співробітники міжнародних організацій;
    • транзитні пасажири;
    • пасажири, які подорожують за сімейними обставинами;
    • моряки;
    • біженці;
    • студенти;
    • висококваліфіковані працівники
    Зазначимо, сьогодні ЄС опублікував список з 14 країн, громадяни яких можуть відвідувати країни Євросоюзу без обмежень з 1 липня. До даного зеленого списку Україна поки що не входить, однак він буде оновлюватися кожні два тижні.

    Зазначимо, що сьогодні глава МОЗ Максим Степанов оголосив, що Україна потрапила до списку країн «червоної» зони.

    Також Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня. 

    До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44334
    • Хворіють
      24060
    • Одужали
      19115
    • Померли
      1159

    В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88  (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

    У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. 

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