ЄС відкриває кордони для деяких категорій українців: список



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Українці, що подорожують з метою навчання або роботи, зможуть потрапити до країн ЄС

До країн ЄС зможуть потрапити студенти, сезонні працівники і цінні фахівці

Європейський союз продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки. Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.

Про це йдеться в рекомендаціях Ради ЄС.

У рекомендаціях говориться, що якщо тимчасові обмеження продовжують застосовуватися до третьої країни, такі категорії мають бути від них звільнені незалежно від цілей поїздки:

громадяни третіх країн, які є членами сімей громадян країн ЄС;

довгострокові резиденти з посвідкою на проживання в країнах ЄС або довгостроковою візою і члени їх сімей.

Крім того, конкретні категорії перелічено в додатку до документа:

фахівці в області охорони здоров'я і по догляду за літніми людьми;

прикордонники;

сезонні працівники;

працівники транспортної сфери;

дипломати та співробітники міжнародних організацій;

транзитні пасажири;

пасажири, які подорожують за сімейними обставинами;

моряки;

біженці;

студенти;

висококваліфіковані працівники