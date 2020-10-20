Слідчі ДБР затримали нацгвардійця за підозрою у вбивстві



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Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід: тримання під вартою без права внесення застави

Чоловік, за даними слідства, убив жителя Охтирки, щоб заволодіти його грошима

У Сумській області слідчі Державного бюро розслідувань затримали нацгвардійця за умисне вбивство, повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, 15 жовтня в місті Охтирка зник 31-річний місцевий житель. На наступний день його родич звернувся в поліцію. У будинку зниклого правоохоронці виявили сліди, схожі на кров, та інші сліди злочину, а також відсутність його автомобіля.

«Було встановлено, що до зникнення чоловіка може бути причетний нацгвардієць. 16 жовтня він був затриманий на викраденому автомобілі», - вказали в бюро.

За даними ДБР, мотивом злочину могли стати корисливі наміри, оскільки військовослужбовець знав, що чоловік нещодавно продав автомобіль, а готівку зберігав удома.

Тіло зниклого виявлено в лісосмузі на глибині близько 1 метра. Встановлено, що смерть наступила від численних тілесних ушкоджень в область голови, шиї і спини.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено та вилучено 2100 доларів, які належали убитому.

«18 жовтня 2020 року нацгвардійцю повідомлено про підозру в умисному вбивстві, скоєному з корисливих спонукань, і незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому з проникненням в приміщення», - повідомили в ДБР.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.