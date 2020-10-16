У Києві затримали адвоката та експрокурора за вимагання $80 тис.



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Адвокату Ради адвокатів Києва та колишньому прокурору місцевої прокуратури повідомлено про підозру Фото: ДБР

Адвоката затримано під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі $20 тис.

Державне бюро розслідувань задокументувало групу осіб, до складу якої входили адвокат Ради адвокатів Києва та колишній прокурор місцевої прокуратури, які намагались одержати неправомірну вигоду у сумі $80 тис. за позитивне проведення комплексної експертизи під час розслідування кримінального провадження та подальшого його закриття.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи, діючи за попередньою змовою, знаючи про відкрите у слідчому відділі одного із районних управлінь ГУ Національній поліції України в Києві кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, будучи адвокатом та колишнім прокурором, вимагали у заявника грошові кошти у сумі $80 тис. для себе, слідчих Національній поліції України, працівників експертної установи, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора за вплив на прийняття ними рішення за нібито «позитивне» проведення комплексної експертизи під час розслідування кримінального провадження та подальшого його закриття.

Так, 13 жовтня у ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій під час одержання першої частини грошових коштів у сумі $20 тис. адвоката було затримано в порядку статті 208 КПК України.

Проведено невідкладний обшук в одному з районних слідчих управлінь поліції в Києві, а також інші першочергові слідчі та процесуальні дії.

13 жовтня адвокату Ради адвокатів Києва та колишньому прокурору місцевої прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

На даний час вирішується питання про обрання стосовно фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років із конфіскацією майна.