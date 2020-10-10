У Миколаєві шестеро поліцейських підозрюються в катуванні чоловіка



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6 поліцейських підозрюються у катуванні громадянина в службових кабінетах Миколаївської поліції

Поліцейським загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

Шестеро поліціянтів підозрюються у катуванні громадянина в службових кабінетах Миколаївської поліції.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Слідчими територіального управління Держбюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомлено про підозру ще двом правоохоронцям. А саме: тимчасовому виконувачу обов'язків начальника та старшому слідчому одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, у катуванні за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 21 квітня 2020 року у рамках кримінального провадження за фактом викрадення електроенергії для майнінгу криптовалют через обладнання «Asic Bitmain Antminer» правоохоронці провели обшуки у громадянина, який за версією слідства був причетний до злочину та адміністрував вказане обладнання.

Того ж дня підозрювані змусили громадянина пройти до відділення поліції та по черзі заводили його до службових кабінетів, де шляхом нанесення ударів руками та ногами по різних частинах тіла заподіяли потерпілому сильного фізичного болю та фізичного і морального страждання.

27–28 травня 2020 року слідчі ДБР повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України), 4 правоохоронцям, а саме: начальнику відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області; оперуповноваженому одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області; начальнику сектору кримінальної поліції одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області; курсанту Національної академії внутрішніх справ, який був направлений до даного відділу поліції для забезпечення публічної безпеки і порядку, спрямованої на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19.

8 жовтня 2020 року зазначеним 4 правоохоронцям було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України – катування за попередньою змовою групою осіб.

Також всім 6 підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення їх від займаних посад.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.