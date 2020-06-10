Слідчі назвали ім’я вбивці шведського прем’єра Улофа Пальме
Глава уряду Швеції був застрелений 34 роки тому
Прокуратура Швеції назвала ім'я вбивці прем'єра Улофа Пальме, який був застрелений в 1986 році.
Прокуратура вважає, що вбивцею є Стіг Енгстрем, який наклав на себе руки в 2000 році.
За словами головного прокурора Крістена Петерсона, оскільки Енгстрем помер, правоохоронці не будуть пред’явити йому звинувачення. Ймовірно, Енгстрем вбив Палме через ліві погляди прем'єр-міністра.
«Справу закрито» — цитує прокурора ВВС.
Стіг Енгстрем був співробітником страхової компанії Skandia, в день вбивства прем'єра Пальме він працював допізна в штаб-квартирі фірми, недалеко від місця злочину.
Раніше Енгстрем, поряд з ще 20 перехожими, фігурував як свідок вбивства Пальме.
Вперше він був ідентифікований як підозрюваний журналістом Томасом Петтерссоном, і поліція почала розслідувати справу Енгстрема через 18 років після його самогубства.
Прем'єр Улоф Пальме був застрелений 28 лютого 1986 року на центральній вулиці Стокгольма Свеявеген. В той день прем'єр зі своєю дружиною Лісбет поверталися з кінотеатру без охорони.
На одному з перехресть до них підійшов невідомий чоловік, який двічі вистрілив в прем'єра з револьвера марки «Сміт-Вессон».