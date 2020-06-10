Слідчі назвали ім’я вбивці шведського прем’єра Улофа Пальме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр Улоф Пальме був застрелений 28 лютого 1986 року на центральній вулиці Стокгольма

Глава уряду Швеції був застрелений 34 роки тому

Прокуратура Швеції назвала ім'я вбивці прем'єра Улофа Пальме, який був застрелений в 1986 році.

Прокуратура вважає, що вбивцею є Стіг Енгстрем, який наклав на себе руки в 2000 році.

За словами головного прокурора Крістена Петерсона, оскільки Енгстрем помер, правоохоронці не будуть пред’явити йому звинувачення. Ймовірно, Енгстрем вбив Палме через ліві погляди прем'єр-міністра.

«Справу закрито» — цитує прокурора ВВС.

Стіг Енгстрем був співробітником страхової компанії Skandia, в день вбивства прем'єра Пальме він працював допізна в штаб-квартирі фірми, недалеко від місця злочину.

Раніше Енгстрем, поряд з ще 20 перехожими, фігурував як свідок вбивства Пальме.

Вперше він був ідентифікований як підозрюваний журналістом Томасом Петтерссоном, і поліція почала розслідувати справу Енгстрема через 18 років після його самогубства.

Прем'єр Улоф Пальме був застрелений 28 лютого 1986 року на центральній вулиці Стокгольма Свеявеген. В той день прем'єр зі своєю дружиною Лісбет поверталися з кінотеатру без охорони.

На одному з перехресть до них підійшов невідомий чоловік, який двічі вистрілив в прем'єра з револьвера марки «Сміт-Вессон».