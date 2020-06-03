Запізнилися з карантином. Швеція з рекордною смертністю визнала свою помилку



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Швеція випередила всі інші країни Європи за кількістю нових смертей від Covid-19

Уряд визнав свою помилку після того, як в країні було зафіксовано 38589 випадків захворювання на Covid-19, з них померли 4468 осіб

Швеція визнала, що в країні потрібно було вводити суворі карантинні обмеження після того, як випередила всі інші країни Європи за кількістю нових смертей від Covid-19. Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що уряд визнав свою помилку коли в країні було зафіксовано 38589 випадків захворювання на Covid-19, з них померли 4468 осіб і одужали 4971 людей.

«Якби ми зіткнулися з тією ж хворобою, якби знали те, що відомо про неї сьогодні, то пішли б на обмеження тим часом, що реально зробив Стокгольм, і тим, що зробили в інших країнах», - зізнався головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.

Він додав, що введення обмежень на пересування та скасування всіх заходів допомогли б уникнути рекордного числа смертей.

Ще на початку травня Тегнелл захищав позицію, якої дотримувалася Швеція: в країні весь час були відкриті школи і дитячі сади, дозволялося збиратися в групи не більше 50 осіб, пересування громадян ніяк не обмежувалася.

Влада країни вирішила відмовитися від жорстких карантинних заходів, щоб не нашкодити економіці країни, але, за деякими прогнозами, економічний результат може бути таким же, як в інших країнах. Незважаючи на це, головний епідеміолог підкреслював, що уряд розраховує на свідомість громадян.

У період з 25 до 29 травня стало відомо, що Швеція випередила всі країни світу за кількістю нових смертей через коронавірус всього за один тиждень. За вказаний період середній показник кількості смертей на мільйон населення у країни досяг 5,59.

Нагадаємо, Швеція відмовилася від жорстких карантинних заходів через коронавірс для запобігання падіння економіки, проте країну це не врятувало. Як прогнозує головний економіст Handelsbanken Христина Німан, Швеція ймовірно постраждає від економічних наслідків коронавіруса не менше інших європейських країн.

Як повідомлялося 1 червня, за минулу добу у Швеції не було зареєстровано жодного випадку смерті через Covid-19.

До відома, станом на 3 червня у світі кількість померлих від коронавірусу перевищила 380 тисяч. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса. Усього Covid-19 було інфіковано понад 6,3 мільйона людей, одужали більш ніж 2,7 мільйона. Найбільше летальних випадків зафіксовано у США – 106 180, Британії – 39 452 та Італії – 33 530.