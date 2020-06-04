Швеція дозволить в'їзд сезонним працівникам з 8 червня



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Швеція 19 березня закрила кордони на в’для іноземців через пандемію коронавіруса

В уряді зазначили, що таке рішення було прийнято через те, що сезонні працівники у сфері сільського господарства, лісівництва і садівництва виконують важливі функції в країні

Швеції ухвалила рішення дозволити в'їзд сезонним працівникам з 8 червня. Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.

В уряді зазначили, що таке рішення було прийнято через те, що сезонні працівники у сфері сільського господарства, лісівництва і садівництва виконують важливі функції в країні.

Влада Швеції постановила внести поправки про тимчасову заборону в'їзду у Швецію відповідно до рекомендацій Європейської комісії.

Крім того, шведський уряд зробить виняток для осіб з посвідкою на проживання в країні, які через заборону в’їзду були розлучені з родичами, що проживають в країні.

Нагадаємо, 19 березня Швеція закрила кордони на в’для іноземців через пандемію коронавіруса.

Швеція відмовилася від жорстких карантинних заходів через коронавірс для запобігання падіння економіки, проте країну це не врятувало. Як прогнозує головний економіст Handelsbanken Христина Німан, Швеція ймовірно постраждає від економічних наслідків коронавіруса не менше інших європейських країн.

Як повідомлялося, Швеція визнала, що в країні потрібно було вводити суворі карантинні обмеження після того, як випередила всі інші країни Європи за кількістю нових смертей від Covid-19.

До відома, Польща може спростити процедури отримання віз для українських заробітчан.