  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Слідчі поліції Криму повідомили про підозру керівнику розвідувальної групи (фото)

    • Розсилка
    Слідчі поліції Криму повідомили про підозру керівнику розвідувальної групи (фото)
    Фото: npu.gov.ua

    Керівнику розвідгрупи «Північний Вітер» загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років

    Слідчі кримської поліції  повідомили про підозру керівнику розвідувальної групи «Північний Вітер». Про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в АР Крим та Севастополі.

    Вказаний громадянин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 ч.2 КК України (участь у діяльності не передбачених  законом збройних формувань). За це передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Слідчі поліції Криму повідомили про підозру керівнику розвідувальної групи (фото)
    Слідчі поліції Криму повідомили про підозру керівнику розвідувальної групи (фото)
    Слідчі поліції Криму повідомили про підозру керівнику розвідувальної групи (фото)
    Фото: npu.gov.ua

    Матеріали відносно підозрюваного скеровані для його оголошення у державний/ міжнародний розшук.

    Читайте також
    Національна поліція України Крим поліція розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ