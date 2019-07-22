Слідчі поліції Криму повідомили про підозру керівнику розвідувальної групи (фото)



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Фото: npu.gov.ua

Керівнику розвідгрупи «Північний Вітер» загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років

Слідчі кримської поліції повідомили про підозру керівнику розвідувальної групи «Північний Вітер». Про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в АР Крим та Севастополі.

Вказаний громадянин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 ч.2 КК України (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань). За це передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Матеріали відносно підозрюваного скеровані для його оголошення у державний/ міжнародний розшук.