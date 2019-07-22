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    Окупанти не пустили до Криму моніторингову місію ООН

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    Окупанти не пустили до Криму моніторингову місію ООН
    Фото: Моніторингова місія ООН з прав людини

    Країна-агресор досі відмовляє Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні в доступі до Криму

    Російська Федерація й досі відмовляє Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні в доступі до анексованого Криму.

    Про це повідомляється на сторінці Моніторингової місії ООН з прав людини у Facebook.

    «Ми здійснили візит до адміністративної межі з Кримом – пропускні пункти «Каланчак» та «Чонгар». Адже такі візити та розмови з людьми, які перетинають межу – один із методів віддаленого моніторингу ситуації з прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна, які є тимчасово окупованими Російською Федерацією. Російська Федерація й досі відмовляє Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні в доступі до Криму у відповідності з релевантними резолюціями Генеральної Асамблеї ООН», – йдеться у повідомленні.

    Моніторингова місія ООН з прав людини розпочала свою роботу в Україні в березні 2014 року. Місія має офіси в Києві, Донецьку, Дніпрі, Харкові, Краматорську та Одесі, які покривають всю зону, постраждалу від конфлікту, по обидва боки від лінії розмежування.

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