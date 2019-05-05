Слідчий комітет РФ повідомив про одного загиблого та чотирьох постраждалих в «Шереметьєво»



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Слідчі Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті незабаром приступлять до роботи на місці надзвичайної події

Дані про кількість постраждалих під час аварійної посадки літака Superjet-100 в аеропорту «Шереметьєво» уточнюються

В результаті аварійної посадки літака Superjet-100 в аеропорту «Шереметьєво» 5 травня, за попередніми даними, загинула одна особа, четверо звернулися за медичною допомогою.

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії.

«На даний момент слідство має інформацію про одного загиблого та чотирьох людей, які звернулися за медичною допомогою. Дані про кількість постраждалих уточнюються», - заявили в СК.

Зазначається, що слідчими органами Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті СК РФ за фактом аварійної посадки літака в аеропорту «Шереметьєво» було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб).

«Слідчі Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті незабаром приступлять до роботи на місці події», - додали в СК.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий (@dmihajlenko6) 5 Май 2019 в 9:51 PDT

Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

На борту літака перебували 73 пасажири.

Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.

Телеграм-канали 112 і Mash пишуть про 10 загиблих в результаті аварійної посадки літака. Підтвердження цієї інформації в інших джерелах наразі немає. Дані про надзвичайну подію уточнюються.