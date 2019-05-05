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    Слідчий комітет РФ повідомив про одного загиблого та чотирьох постраждалих в «Шереметьєво»

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    <p>Слідчі Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті незабаром приступлять до роботи на місці надзвичайної події</p> - Слідчий комітет РФ повідомив про одного загиблого та чотирьох постраждалих в «Шереметьєво»

    Слідчі Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті незабаром приступлять до роботи на місці надзвичайної події

    Дані про кількість постраждалих під час аварійної посадки літака Superjet-100 в аеропорту «Шереметьєво» уточнюються

    В результаті аварійної посадки літака Superjet-100 в аеропорту «Шереметьєво» 5 травня, за попередніми даними, загинула одна особа, четверо звернулися за медичною допомогою.

    Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії.

    «На даний момент слідство має інформацію про одного загиблого та чотирьох людей, які звернулися за медичною допомогою. Дані про кількість постраждалих уточнюються», - заявили в СК.

    Зазначається, що слідчими органами Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті СК РФ за фактом аварійної посадки літака в аеропорту «Шереметьєво» було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб).

    «Слідчі Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті незабаром приступлять до роботи на місці події», - додали в СК.

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    Публикация от Дмитрий (@dmihajlenko6)

    Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

    Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

    На борту літака перебували 73 пасажири.

    Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.

    Телеграм-канали 112 і Mash пишуть про 10 загиблих в результаті аварійної посадки літака. Підтвердження цієї інформації в інших джерелах наразі немає. Дані про надзвичайну подію уточнюються.

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