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    В аеропорту «Шереметьєво» загорівся літак з пасажирами

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    <p>Шість людей, за попередніми даними, отримали опіки і травми під час евакуації з палаючого літака</p> - В аеропорту «Шереметьєво» загорівся літак з пасажирами

    Шість людей, за попередніми даними, отримали опіки і травми під час евакуації з палаючого літака

    Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся

    Пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво».

    Про це повідомило російському «Інтерфаксу» в неділю інформоване джерело.

    «Літак Superjet-100, імовірно, виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту і здійснив жорстку посадку», - сказав співрозмовник.

    Як уточнило джерело, літак подав сигнал лиха після вильоту і став заходити на вимушену посадку. Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

    Проводиться евакуація по надувних трапах 73 пасажирів і екіпажу літака, повідомив співрозмовник.

    В соцмережах були опубліковані очевидцями кадри з аеропорту «Шереметьєво», на яких видно, що відбувається гасіння літака. Хвіст повітряного судна охоплений полум'ям, від нього піднімається стовп чорного диму.

    Згодом джерело в службах аеропорту повідомило, що пожежу на літаку загасили.

    Джерело в екстрених службах зазначило, що шість людей, за попередніми даними, отримали опіки і травми під час евакуації з палаючого літака.

    Представник Московського міжрегіонального управління на транспорті СК РФ Олена Марковська заявила, що слідчі виїхали в аеропорт «Шереметьєво». Встановлюються обставини і причини надзвичайної події, зазначила вона.

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