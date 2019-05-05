В аеропорту «Шереметьєво» загорівся літак з пасажирами



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Шість людей, за попередніми даними, отримали опіки і травми під час евакуації з палаючого літака

Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся

Пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво».

Про це повідомило російському «Інтерфаксу» в неділю інформоване джерело.

«Літак Superjet-100, імовірно, виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту і здійснив жорстку посадку», - сказав співрозмовник.

Як уточнило джерело, літак подав сигнал лиха після вильоту і став заходити на вимушену посадку. Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

Проводиться евакуація по надувних трапах 73 пасажирів і екіпажу літака, повідомив співрозмовник.

В соцмережах були опубліковані очевидцями кадри з аеропорту «Шереметьєво», на яких видно, що відбувається гасіння літака. Хвіст повітряного судна охоплений полум'ям, від нього піднімається стовп чорного диму.

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO — Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) 5 мая 2019 г.

Згодом джерело в службах аеропорту повідомило, що пожежу на літаку загасили.

Джерело в екстрених службах зазначило, що шість людей, за попередніми даними, отримали опіки і травми під час евакуації з палаючого літака.

Представник Московського міжрегіонального управління на транспорті СК РФ Олена Марковська заявила, що слідчі виїхали в аеропорт «Шереметьєво». Встановлюються обставини і причини надзвичайної події, зазначила вона.