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    Хвостова частина літака повністю зруйнована. ЗМІ повідомляють про загиблих в «Шереметьєво»

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    <p><span>Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся<o:p></o:p></span></p> - Хвостова частина літака повністю зруйнована. ЗМІ повідомляють про загиблих в «Шереметьєво»

    Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся

    Телеграм-канали 112 і Mash пишуть про 10 загиблих в результаті аварійної посадки літака в московському аеропорту

    Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом аварійної посадки літака «Аерофлоту» в аеропорту «Шереметьєво».

    Справу порушено за частиною 3 статті 263 КК РФ - порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб.

    Телеграм-канали 112 і Mash пишуть про 10 загиблих в результаті аварійної посадки літака. Підтвердження цієї інформації в інших джерелах наразі немає.

    ТАСС з посиланням на неназване джерело пише тільки про одного загиблого. Baza повідомляє про 12 загиблих.

    «Хвостова частина літака повністю зруйнована. Рятувальники намагаються дістатися до задніх рядів сидінь, де можуть бути постраждалі», - повідомило «Інтерфаксу» джерело в екстрених службах.

    За попередніми даними, в літаку були 73 пасажири.

    Згодом в Слідчому комітеті РФ заявили, що є інформація про одного загиблого і чотирьох постраждалих.

    Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту і здійснив жорстку посадку.

    Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

    Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело в службах аеропорту.

    Джерело: Медуза

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