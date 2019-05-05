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    Палаючий літак подав сигнал лиха, а потім зв’язок диспетчерів «Шереметьєво» з ним пропав

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    <p><span>В літаку було 73 пасажири. Їх та екіпаж літака евакуювали<o:p></o:p></span></p> - Палаючий літак подав сигнал лиха, а потім зв’язок диспетчерів «Шереметьєво» з ним пропав

    В літаку було 73 пасажири. Їх та екіпаж літака евакуювали

    Літак Superjet-100 повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту і здійснив жорстку посадку

    Аварійний літак Superjet перед посадкою в московському аеропорту «Шереметьєво» подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Про це повідомило російському «Інтерфаксу» джерело в службах аеропорту.

    «Літак подав сигнал лиха, потім зв'язок диспетчерів з ним пропав. Зв'язатися з ним було неможливо, він заходив на посадку в повній тиші», - сказав співрозмовник.

    Як відомо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту і здійснив жорстку посадку.

    Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

    В літаку було 73 пасажири. Їх та екіпаж літака евакуювали. За попередніми даними, постраждали шестеро людей. Згодом з’явилася інформація про 10 постраждалих.

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