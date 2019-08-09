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    Слідство щодо газової формули «Дюссельдорф+» триває, - Холодницький

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    НАБУ і САП продовжують слідство щодо &laquo;Дюссельдорф+&raquo; - Слідство щодо газової формули «Дюссельдорф+» триває, - Холодницький
    НАБУ і САП продовжують слідство щодо «Дюссельдорф+»

    Ситник повідомив, що у справі про «Роттердам+» і «Дюссельдорф+» є суттєва відмінність

    Антикорупційні органи – НАБУ і САП – продовжують слідство щодо формули ціни газу «Дюссельдорф+», яка на вимогу Міжнародного валютного фонду встановила прив'язку ціни газу для українських споживачів до міжнародних котирувань.

    Як зазначили силовики, в рамках слідства проводяться експертизи, розслідування ще не завершено. Про це на прес-брифінгу повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

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    «За формулою «Дюссельдорф+». У мене однакове ставлення, як прокурора, до Роттердаму або Дюссельдорфу. Я хочу бачити обґрунтовані докази, які підтверджують, що ці формули є чи злочинами, чи такими не є. Але слідство триває, цю справу (про «Дюссельдорф+») було буквально тиждень тому заслухано при мені були надані вказівки. Ми чекаємо висновків, збираємо докази. Саме зараз у цьому виробництві говорити про якесь завершення не можна», - повідомив Назар Холодницький.

    Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що у справі про «Роттердам+» і «Дюссельдорф+» є суттєва відмінність, так як органи, які встановлювали тарифи, - різні.

    «Є певна різниця, так як органи, які встановлювали ці формули, і ті, хто є бенефіціарами отримання можливих або неможливих прибутків по цій формулі також різні. Тому на сьогоднішній день у справі Роттердама є докази стверджувати, що вона необґрунтована і збиткова. А у справі «Дюссельдорф+», яку ми нещодавно обговорювали, говорити ще рано», - зазначив Артем Ситник.

    Джерело: Українські новини

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