Словаччина планує відкликати свого посла з Білорусі



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Глава МЗС Словаччини Іван Корчок

Це буде зроблено з солідарності з Литвою і Польщею

Словаччина планує відкликати свого посла з Білорусі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської в Telegram.

Повідомляється, що сьогодні вона зустрілася з міністром закордонних справ Словаччини Іваном Корчоком. Вони домовилися про продовження програми стипендій для білоруських студентів, яка фінансується словацьким урядом.

«Міністр заявив, що Словаччина планує відкликати посла з Білорусі на знак солідарності з литовськими й польськими колегами», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.