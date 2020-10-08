Словаччина планує відкликати свого посла з Білорусі
Глава МЗС Словаччини Іван Корчок
Це буде зроблено з солідарності з Литвою і Польщею
Словаччина планує відкликати свого посла з Білорусі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської в Telegram.
Повідомляється, що сьогодні вона зустрілася з міністром закордонних справ Словаччини Іваном Корчоком. Вони домовилися про продовження програми стипендій для білоруських студентів, яка фінансується словацьким урядом.