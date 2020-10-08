  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Словаччина планує відкликати свого посла з Білорусі

    • Розсилка
    <span>Глава МЗС Словаччини Іван Корчок&nbsp;</span> - Словаччина планує відкликати свого посла з Білорусі
    Глава МЗС Словаччини Іван Корчок 

    Це буде зроблено з солідарності з Литвою і Польщею

    Словаччина планує відкликати свого посла з Білорусі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської в Telegram.

    Повідомляється, що сьогодні вона зустрілася з міністром закордонних справ Словаччини Іваном Корчоком. Вони домовилися про продовження програми стипендій для білоруських студентів, яка фінансується словацьким урядом.

    міністр Словаччина посол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies