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    Зеленський призначив послів України в Тунісі та Нігерії

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    Укази про призначення послів у Туніс та Нігерію підписано 22 вересня - Зеленський призначив послів України в Тунісі та Нігерії
    Укази про призначення послів у Туніс та Нігерію підписано 22 вересня

    Послом України у Туніській Республіці призначено Володимира Хоманця, а у Федеративній Республіці Нігерія - Валерія Кірдоду

    Президент Володимир Зеленський призначив послів України в Туніській Республіці та Федеративній Республіці Нігерія. Відповідні укази №405/2020 і №404/2020 він підписав 22 вересня, повідомляється на сайті глави держави.

    Згідно з указом, послом України у Туніській Республіці призначено Володимира Хоманця.

    «Послом України у Федеративній Республіці Нігерія став Валерій Кірдода», – йдеться у документі.

    Хоманець раніше обіймав посаду директора департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України.

    Кірдода - дипломат, з 2009 до 2014 рр. обіймав посаду посла України в Алжирі, а також посла України у Малі за сумісництвом.

    Як повідомлялося 10 вересня, Зеленський призначив нових послів в Ізраїлі та Казахстані.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський у середині серпня призначив послів у Мексику та на Кіпр. 

    Нагадаємо, Зеленський призначив послом України у Франції Вадима Омельченка замість Олега Шамшура.

    Також повідомлялося, що новий український посол в Узбекистані прибув у Ташкент разом з песиком (фото).

    посол посольство Володимир Зеленський президент Кіпр Туніс Нігерія
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