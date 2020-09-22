Зеленський призначив послів України в Тунісі та Нігерії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Укази про призначення послів у Туніс та Нігерію підписано 22 вересня

Послом України у Туніській Республіці призначено Володимира Хоманця, а у Федеративній Республіці Нігерія - Валерія Кірдоду

Президент Володимир Зеленський призначив послів України в Туніській Республіці та Федеративній Республіці Нігерія. Відповідні укази №405/2020 і №404/2020 він підписав 22 вересня, повідомляється на сайті глави держави.

Згідно з указом, послом України у Туніській Республіці призначено Володимира Хоманця.

«Послом України у Федеративній Республіці Нігерія став Валерій Кірдода», – йдеться у документі.

Хоманець раніше обіймав посаду директора департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України.

Кірдода - дипломат, з 2009 до 2014 рр. обіймав посаду посла України в Алжирі, а також посла України у Малі за сумісництвом.

Як повідомлялося 10 вересня, Зеленський призначив нових послів в Ізраїлі та Казахстані.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у середині серпня призначив послів у Мексику та на Кіпр.

Нагадаємо, Зеленський призначив послом України у Франції Вадима Омельченка замість Олега Шамшура.

Також повідомлялося, що новий український посол в Узбекистані прибув у Ташкент разом з песиком (фото).