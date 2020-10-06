Ряд країн Євросоюзу відкликають своїх послів з Білорусі



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Ряд країн Євросоюзу відкликають своїх послів з Білорусі

Демократизація Білорусі залишається пріоритетом, і ЄС потрібні відкриті канали зв'язку з цією країною, щоб підтримати мітингувальників, зазначив Рау

Низка країн Євросоюзу вирішила відкликати своїх послів з Білорусі для консультацій.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у Twitter.

«У координації з Європейською службою зовнішніх зв'язків і політики безпеки, а також державами–членами ЄС, ми ухвалили спільне рішення про відкликання для консультацій деяких послів, акредитованих у Білорусі. Я хотів би подякувати всім партнерам ЄС за недвозначне висловлення солідарності з Польщею і Литвою», – заявив Рау.

1/2 In coordination with the @eu_eeas & MS, we’ve made a joint decision to recall for consultations some of the ambassadors accredited to Belarus. I’d like to thank all EU partners for an unequivocal expression of solidarity with &. Support for Belarusians and their efforts — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) October 5, 2020

Він не уточнив, які саме країни вирішили відкликати послів з Мінська. Водночас він наголосив, що демократизація Білорусі залишається пріоритетом, і ЄС потрібні відкриті канали зв'язку з цією країною, щоб підтримати мітингувальників.

Всі спроби затаврувати будь-яку державу-член ЄС будуть зустрінуті прямою і взаємною відповіддю, зазначив Рау.

Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

Міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс заявив, що тимчасове відкликання посла для консультацій послужить зменшенню напруженості і сприятиме збереженню дипломатичного представництва на рівні послів, повідомила пресслужба МЗС Литви.