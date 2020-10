Ряд країн Євросоюзу відкликають своїх послів з Білорусі

Демократизація Білорусі залишається пріоритетом, і ЄС потрібні відкриті канали зв'язку з цією країною, щоб підтримати мітингувальників, зазначив Рау

Низка країн Євросоюзу вирішила відкликати своїх послів з Білорусі для консультацій.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у Twitter.

«У координації з Європейською службою зовнішніх зв'язків і політики безпеки, а також державами–членами ЄС, ми ухвалили спільне рішення про відкликання для консультацій деяких послів, акредитованих у Білорусі. Я хотів би подякувати всім партнерам ЄС за недвозначне висловлення солідарності з Польщею і Литвою», – заявив Рау.

