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    У світі

    Ряд країн Євросоюзу відкликають своїх послів з Білорусі

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    Ряд країн Євросоюзу відкликають своїх послів з Білорусі - Ряд країн Євросоюзу відкликають своїх послів з Білорусі
    Ряд країн Євросоюзу відкликають своїх послів з Білорусі

    Демократизація Білорусі залишається пріоритетом, і ЄС потрібні відкриті канали зв'язку з цією країною, щоб підтримати мітингувальників, зазначив Рау

    Низка країн Євросоюзу вирішила відкликати своїх послів з Білорусі для консультацій.

    Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у Twitter.

    «У координації з Європейською службою зовнішніх зв'язків і політики безпеки, а також державами–членами ЄС, ми ухвалили спільне рішення про відкликання для консультацій деяких послів, акредитованих у Білорусі. Я хотів би подякувати всім партнерам ЄС за недвозначне висловлення солідарності з Польщею і Литвою», – заявив Рау.

    Він не уточнив, які саме країни вирішили відкликати послів з Мінська. Водночас він наголосив, що демократизація Білорусі залишається пріоритетом, і ЄС потрібні відкриті канали зв'язку з цією країною, щоб підтримати мітингувальників.

    Всі спроби затаврувати будь-яку державу-член ЄС будуть зустрінуті прямою і взаємною відповіддю, зазначив Рау.

    Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

    Міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс заявив, що тимчасове відкликання посла для консультацій послужить зменшенню напруженості і сприятиме збереженню дипломатичного представництва на рівні послів, повідомила пресслужба МЗС Литви.

    МЗС Білорусь ЄС міністр Литва
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