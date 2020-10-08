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    Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі

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    Раніше своїх послів з Мінська відкликали Литва, Польща і Німеччина - Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі
    Раніше своїх послів з Мінська відкликали Литва, Польща і Німеччина

    Посли покинуть Мінськ в найближчі дні

    Слідом за Литвою, Польщею та Німеччиною Латвія і Естонія відкликали своїх послів з Білорусі для консультацій. Про це повідомляється на офіційних сторінках посольств.

    Представництва Латвії та Естонії висловили солідарність з колегами і заявили про неприпустимість тиску на Європейський Союз з боку білоруської влади.

    «Європейський Союз ґрунтується на солідарності. Глобально Європейський Союз висловлює єдину позицію. Посли ЄС висловлюють жаль з приводу вимоги влади Білорусі до Литви і Польщі значно зменшити дипломатичну присутність в Мінську, і розцінюють таку вимогу як непродуктивну. Литва і Польща змушені відкликати своїх послів на консультації», – повідомили в посольстві Латвії в Білорусі.

    Таку ж заяву опублікувало і посольство Естонії.

    Раніше своїх послів з Мінська відкликали Литва, Польща і Німеччина.

    Нагадаємо, що ряд країн Євросоюзу відкликають своїх послів з Білорусі.

    ЄС Польща Естонія Латвія посольство Литва
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