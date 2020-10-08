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    Словаччина та Чехія слідом за низкою інших країн ЄС викликає посла з Білорусі

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    <span>Словаччина і Чехія приєдналися&nbsp;</span><span>до дипломатичної акції Польщі та Балтії щодо Білорусі</span> - Словаччина та Чехія слідом за низкою інших країн ЄС викликає посла з Білорусі
    Словаччина і Чехія приєдналися до дипломатичної акції Польщі та Балтії щодо Білорусі

    Кроки, зроблені владою Білорусі проти інших країн ЄС – неприйнятні, за словами глави МЗС Словаччини Івана Корчка

    Посол Словаччини відкликаний з Білорусі у зв'язку з останніми дипломатичними демаршами офіційного Мінська і Євросоюзу. Про це в четвер, 8 жовтня, повідомив глава МЗС Словаччини Іван Корчок.

    «Я вирішив відкликати главу нашої місії в Мінську для консультацій на знак солідарності з Литвою і Польщею. Кроки, зроблені владою Білорусі проти інших країн ЄС – неприйнятні», – наголосив він.

    У свою чергу, спікер МЗС Чехії Зузана Штихова повідомила про аналогічне рішення офіційно Праги. За її словами, посол Чехії залишить Мінськ приблизно через тиждень на знак солідарності з Польщею і Литвою.

    Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

    Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

    Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

    МЗС ЄС Словаччина Чехія посол
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