Словацькі прикордонники затримали 12 мігрантів, яких переправили із Закарпаття (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед затриманих були громадяни Афганістану та в’єтнамці

Всім затриманим іноземцям заборонили в'їзд на територію Словаччини та інших держав-членів ЄС строком на три роки

Словацьке телебачення отримало відео з місця затримання 12 нелегалів, яких перевозив український водій в автівці.

Затримання відбулось минулого тижня у лісовій зоні в районі Собранце, що неподалік кордону з Україною.

Як повідомила речниця Управління прикордонної та іноземної поліції Собренце Агнеса Коперніцка, було затримано громадян Афганістану та в’єтнамців.

Двом із затриманих стало погано, і їм довелось викликати швидку допомогу.

Всім затриманим іноземцям заборонили в'їзд на територію Словаччини та інших держав-членів ЄС строком на три роки.

«Відповідно до Угоди між Європейським співтовариством та урядом України про реадмісію, іноземців передано до Державної прикордонної служби України», - заявила Коперніцка.

Джерело: Mukachevo.net