Словацькі прикордонники затримали 12 мігрантів, яких переправили із Закарпаття (відео)
Всім затриманим іноземцям заборонили в'їзд на територію Словаччини та інших держав-членів ЄС строком на три роки
Словацьке телебачення отримало відео з місця затримання 12 нелегалів, яких перевозив український водій в автівці.
Затримання відбулось минулого тижня у лісовій зоні в районі Собранце, що неподалік кордону з Україною.
Як повідомила речниця Управління прикордонної та іноземної поліції Собренце Агнеса Коперніцка, було затримано громадян Афганістану та в’єтнамців.
Двом із затриманих стало погано, і їм довелось викликати швидку допомогу.
Всім затриманим іноземцям заборонили в'їзд на територію Словаччини та інших держав-членів ЄС строком на три роки.
«Відповідно до Угоди між Європейським співтовариством та урядом України про реадмісію, іноземців передано до Державної прикордонної служби України», - заявила Коперніцка.
Джерело: Mukachevo.net