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    Словацькі прикордонники затримали 12 мігрантів, яких переправили із Закарпаття (відео)

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    Серед затриманих були&nbsp;громадяни Афганістану та в&rsquo;єтнамці - Словацькі прикордонники затримали 12 мігрантів, яких переправили із Закарпаття (відео)
    Серед затриманих були громадяни Афганістану та в’єтнамці

    Всім затриманим іноземцям заборонили в'їзд на територію Словаччини та інших держав-членів ЄС строком на три роки

    Словацьке телебачення отримало відео з місця затримання 12 нелегалів, яких перевозив український водій в автівці.

    Затримання відбулось минулого тижня у лісовій зоні в районі Собранце, що неподалік кордону з Україною.

    Як повідомила речниця Управління прикордонної та іноземної поліції Собренце Агнеса Коперніцка, було затримано громадян Афганістану та в’єтнамців.

    Двом із затриманих стало погано, і їм довелось викликати швидку допомогу.

    Всім затриманим іноземцям заборонили в'їзд на територію Словаччини та інших держав-членів ЄС строком на три роки.

    «Відповідно до Угоди між Європейським співтовариством та урядом України про реадмісію, іноземців передано до Державної прикордонної служби України», - заявила Коперніцка.

    Джерело: Mukachevo.net

    прикордонники кримінал Держприкордонслужба Словаччина мігранти поліція
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