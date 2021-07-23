  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Слуга народу» сфотографувався в шльопанцях перед Капітолієм

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Клочко у Вашингтоні позував у різному вбранні&nbsp; - «Слуга народу» сфотографувався в шльопанцях перед Капітолієм
    Андрій Клочко у Вашингтоні позував у різному вбранні 
    Фото: facebook.com/Andriy.Klochko

    Нардеп у пляжному вбранні і з прапором позував на тлі Конгресу США

    Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко під час візиту до Вашингтона сфотографувався на тлі Капітолію з українським прапором та пляжному взутті.

    У своєму фейсбуці він опублікував кілька знімків біля Конгресу США. На одному з них видно, що Клочко був в повсякденному одязі – футболці, шортах, а взутий у шльопанці. При цьому він позував з прапором України в руках.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    «Слуга народу» сфотографувався в шльопанцях перед Капітолієм
    «Слуга народу» сфотографувався в шльопанцях перед Капітолієм
    «Слуга народу» сфотографувався в шльопанцях перед Капітолієм
    «Слуга народу» сфотографувався в шльопанцях перед Капітолієм
    «Слуга народу» сфотографувався в шльопанцях перед Капітолієм

    На іншому ж знімку Клочко відображений у вишиванці, брюках і туфлях. В руках у нього також український прапор.

    Депутат з колегами приїхав в США на запрошення Американської ради з міжнародної освіти в рамках програми Open World Ukraine. Зокрема, під час візиту парламентарії ознайомилися з процедурами законотворчої діяльності в США та роботою Дослідницької служби Конгресу США.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 23 липня визнала «слугу народа» Антона Швачка новим народним депутатом. Він займе у парламенті місце «слуги» Дениса Монастирського, якого нещодавно призначили міністром внутрішніх справ.

    Теги: США депутат партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слуга народу» сфотографувався в шльопанцях перед Капітолієм