«Слуга народу» сфотографувався в шльопанцях перед Капітолієм

Нардеп у пляжному вбранні і з прапором позував на тлі Конгресу США

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко під час візиту до Вашингтона сфотографувався на тлі Капітолію з українським прапором та пляжному взутті.

У своєму фейсбуці він опублікував кілька знімків біля Конгресу США. На одному з них видно, що Клочко був в повсякденному одязі – футболці, шортах, а взутий у шльопанці. При цьому він позував з прапором України в руках.

На іншому ж знімку Клочко відображений у вишиванці, брюках і туфлях. В руках у нього також український прапор.

Депутат з колегами приїхав в США на запрошення Американської ради з міжнародної освіти в рамках програми Open World Ukraine. Зокрема, під час візиту парламентарії ознайомилися з процедурами законотворчої діяльності в США та роботою Дослідницької служби Конгресу США.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 23 липня визнала «слугу народа» Антона Швачка новим народним депутатом. Він займе у парламенті місце «слуги» Дениса Монастирського, якого нещодавно призначили міністром внутрішніх справ.