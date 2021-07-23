Замість Монастирського. Новим «слугою» у Раді став безробітний сумчанин

Члени ЦВК одноголосно проголосували за те, щоб визнати Швачка народним депутатом

Центральна виборча комісія на засіданні 23 липня визнала «слугу народа» Антона Швачка новим народним депутатом. Він займе у парламенті місце «слуги» Дениса Монастирського, якого нещодавно призначили міністром внутрішніх справ. Про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

Голосування за визнання Швачка народним депутатом відбувалося без попереднього обговорення. Рішення визнати його нардепом підтримали 14 членів ЦВК, тобто проголосували одноголосно.

Оскільки Монастирський після призначення в МВС не може більше бути нардепом, його місце у Верховній раді мав зайняти той, хто йшов наступним у списку партії «Слуга народу» на парламентських виборах. Ним виявився Швачко, який балотувався під номером 139.

Як розповів напередодні глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, Швачко є ІТ-менеджером та ІТ-спеціалістом.

Антон Швачко отримав диплом бакалавра на факультеті харчових технологій Сумського національного аграрного університету. У 2017 році здобув диплом магістра за спеціальністю «Маркетолог» на факультеті економіки і менеджменту, – розповіла «Суспільному» речниця вишу Ксенія Блюмська-Данько.

Як зазначається на сайті ЦВК, під час балотування на виборах він був безробітним. За словами нардепа від Сум Михайла Ананченка, Швачко є головою секретаріату обласного осередку партії «Слуга народу».

Влітку 2019 року він брав участь у навчаннях народних депутатів у Трускавці.

Згідно з декларацією за 2018 рік, єдиним джерелом доходу Швачка були 48 тисяч гривень від відчуження рухомого майна. Також він вказав, що має готівкою 2,5 млн гривень, 27 тисяч доларів, 15 тисяч євро та 2,8 млн гривень – на банківських рахунках. Крім того зазначають, що у 2018 році він придбав квартиру у Сумах вартістю 93 тисяч гривень (85,2 м кв.).

Також чоловік із таким самим ім'ям, прізвищем і по батькові є в реєстрах митників як людина, яка імпортувала авто у 2016 році до України з Чехії.

Зазначимо, сьогодні після обіду Зеленський представив Монастирського колективу МВС.

Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву про звільнення 13 липня. Однак, у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро обранців.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який очолить МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.

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