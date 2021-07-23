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    Депутати Київради пішли на канікули, завершивши сесію конфліктом

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    Продовження пленарного засідання Київради попередньо заплановане на 31 серпня - Депутати Київради пішли на канікули, завершивши сесію конфліктом
    Продовження пленарного засідання Київради попередньо заплановане на 31 серпня
    Фото: Київрада

    22 липня представники декількох фракцій заблокували трибуну Київради

    На засіданні 22 липня депутати Київської міської ради не ухвалили жодного рішення. Це сталося вперше в роботі Київради нинішнього скликання. Причина – депутати не дійшли спільної думки щодо проєкту рішення про склад постійних комісій Київської міської ради і заблокували трибуну.

    Заступник міської голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко після пленарного засідання Київради висловив сподівання, що представники декількох фракцій зможуть домовитися.

    «Представники декількох фракцій заблокували трибуну з метою перерозподілу депутатів у постійних комісіях Київради. Тому наразі обговорення триває, і я упевнений, що спочатку ці сили домовляться між собою, а вже потім сформують єдину позицію і зможуть її артикулювати у сесійній залі», – сказав заступник міського голови.

    Бондаренко повідомив, що продовження пленарного засідання Київради попередньо заплановане на 31 серпня. Усі перенесені питання будуть розглянуті в обов’язковому порядку.

    «Я переконаний, що абсолютно всі депутати прийшли до міської ради передусім з метою покращити життя міста. Тому саме ця ідея має об’єднувати нас. Будемо знаходити певні компроміси, аби наші спільні рішення були на користь міста та киян», – додав заступник міського голови.

    Засідання Київради 22 липня мало стати останнім перед канікулами – депутати будуть відпочивати до вересня.

    Як повідомлялося, Київська міська рада звернеться до Верховної Ради України щодо надання дозволу на проведення пленарних засідань та постійних комісій в онлайн-режимі.

    Теги: Київ Київрада депутат
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    Депутати Київради пішли на канікули, завершивши сесію конфліктом