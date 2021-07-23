Депутати Київради пішли на канікули, завершивши сесію конфліктом

22 липня представники декількох фракцій заблокували трибуну Київради

На засіданні 22 липня депутати Київської міської ради не ухвалили жодного рішення. Це сталося вперше в роботі Київради нинішнього скликання. Причина – депутати не дійшли спільної думки щодо проєкту рішення про склад постійних комісій Київської міської ради і заблокували трибуну.

Заступник міської голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко після пленарного засідання Київради висловив сподівання, що представники декількох фракцій зможуть домовитися.

«Представники декількох фракцій заблокували трибуну з метою перерозподілу депутатів у постійних комісіях Київради. Тому наразі обговорення триває, і я упевнений, що спочатку ці сили домовляться між собою, а вже потім сформують єдину позицію і зможуть її артикулювати у сесійній залі», – сказав заступник міського голови.

Бондаренко повідомив, що продовження пленарного засідання Київради попередньо заплановане на 31 серпня. Усі перенесені питання будуть розглянуті в обов’язковому порядку.

«Я переконаний, що абсолютно всі депутати прийшли до міської ради передусім з метою покращити життя міста. Тому саме ця ідея має об’єднувати нас. Будемо знаходити певні компроміси, аби наші спільні рішення були на користь міста та киян», – додав заступник міського голови.

Засідання Київради 22 липня мало стати останнім перед канікулами – депутати будуть відпочивати до вересня.

Як повідомлялося, Київська міська рада звернеться до Верховної Ради України щодо надання дозволу на проведення пленарних засідань та постійних комісій в онлайн-режимі.