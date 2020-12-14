«Слуги народу» сім місяців тягнуть з поданням фінансового звіту

Усі інші парламентські партії звіт за перший квартал 2020 року оприлюднили

Політична партія «Слуга народу» досі не оприлюднила звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал 2020 року (січень-березень). Початково звіт мав бути поданий не пізніше початку травня, але через зміни до закону «Про політичні партії в Україні» подання звітів було перенесено до закінчення карантину. Про це повідомляє Комітет виборців України.

Попри це, всі інші парламентські партії («Європейська солідарність», ВО «Батьківщина», «Опозиційна платформа – За життя», «Голос») звіт за перший квартал 2020 року оприлюднили. Їх звіти доступні на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Натомість, партія «Слуга народу» затягнула з подачею звіту вже на сім місяців.

У звіті про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру партії звітуються про доходи та витрати за звітний період, в тому числі, про кошти, отримані із Державного бюджету України.

Голова КВУ Олексій Кошель так прокоментував ситуацію: «Парламентські партії не повинні затягувати із подачею звіту, прикриваючись карантином. Насправді карантин не має жодного об’єктивного відношення до неможливості партій заповнити фінансову звітність. Тим більше мова йде про державні кошти, за які партії мають обов’язково відзвітуватися. Фактично парламентські партії створили для себе особливі умови, які дозволили їм не подавати звіти під час карантину».