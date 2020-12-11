  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Невідомий вкрав з автівки нардепа від «Слуги народу» 100 тисяч гривень

    • Розсилка
    <p>Микола Задорожний є членом комітету Верховної Ради з питань бюджету</p> - Невідомий вкрав з автівки нардепа від «Слуги народу» 100 тисяч гривень

    Микола Задорожний є членом комітету Верховної Ради з питань бюджету

    Зловмисник розбив вікно в автомобілі нардепа і вкрав сумку, в якій були особисті документи та готівка

    З автомобіля нардепа від «Слуги народу» Миколи Задорожного викрали сумку, в якій було 100 тисяч гривень.

    Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на джерела в поліції.

    За попередньою інформацією, інцидент стався 10 грудня у Борисполі.

    Повідомляється, що невідомі розбили вікно його автомобіля Mitsubishi і вкрали сумку, в якій були особисті документи, а також гроші в сумі 100 тисяч гривень.

    «Згідно із заявою нардепа, невідомий розбив вікно його автомобіля Mitsubishi і вкрав сумку, в якій були особисті документи та готівка в сумі 100 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

    Сам Задорожний на своїй сторінці у Facebook написав, що за ці гроші планував купити кисневі концентратори для Охтирської райлікарні.

    «Сподіваюсь на професійні дії правоохоронців, які знайдуть мерзотників, що забрали не просто гроші і документи, а, можливо, і чиїсь життя», – зауважив нардеп.

    Зазначимо, що Задорожний до початку політичної кар'єри він працював ведучим і організатором святкових заходів. Крім того, він працював в івент-агентстві студії «Квартал 95».

    У 2019 його обрали депутатом Верховної Ради від виборчого округу №162. Задорожний є членом комітету Верховної Ради з питань бюджету.

    До слова, на днях у Києві невідомі напали на скандального нардепа від «Слуги народу» Юрченка.

    Теги: депутат гроші документи пограбування партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies