Невідомий вкрав з автівки нардепа від «Слуги народу» 100 тисяч гривень

Микола Задорожний є членом комітету Верховної Ради з питань бюджету

Зловмисник розбив вікно в автомобілі нардепа і вкрав сумку, в якій були особисті документи та готівка

З автомобіля нардепа від «Слуги народу» Миколи Задорожного викрали сумку, в якій було 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на джерела в поліції.

За попередньою інформацією, інцидент стався 10 грудня у Борисполі.

Повідомляється, що невідомі розбили вікно його автомобіля Mitsubishi і вкрали сумку, в якій були особисті документи, а також гроші в сумі 100 тисяч гривень.

«Згідно із заявою нардепа, невідомий розбив вікно його автомобіля Mitsubishi і вкрав сумку, в якій були особисті документи та готівка в сумі 100 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

Сам Задорожний на своїй сторінці у Facebook написав, що за ці гроші планував купити кисневі концентратори для Охтирської райлікарні.

«Сподіваюсь на професійні дії правоохоронців, які знайдуть мерзотників, що забрали не просто гроші і документи, а, можливо, і чиїсь життя», – зауважив нардеп.

Зазначимо, що Задорожний до початку політичної кар'єри він працював ведучим і організатором святкових заходів. Крім того, він працював в івент-агентстві студії «Квартал 95».

У 2019 його обрали депутатом Верховної Ради від виборчого округу №162. Задорожний є членом комітету Верховної Ради з питань бюджету.

До слова, на днях у Києві невідомі напали на скандального нардепа від «Слуги народу» Юрченка.