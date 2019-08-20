«Слуги народу» визначилася, хто керуватиме Верховною Радою



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Керувати радою будуть Разумков і Стефанчук

Головою парламенту дев'ятого скликання, швидше за все, буде Разумков, а одним з його заступників - Стефанчук

Партія Слуга народу запропонує кандидатуру Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради, а його заступником мають намір зробити Руслана Стефанчука.

Про це у вівторок, 20 серпня, розповів сам Разумков, повідомляє УНН.

«Наскільки я пам'ятаю, одне іншому не суперечить. Він (Стефанчук - ред.) може бути і першим віце-спікером, і представником президента у ВРУ. Але давайте почекаємо, бо і за голову Верховної Ради, і за першого заступника голови ВР буде голосувати зала Верховної Ради України. Партія запропонує, швидше за все, саме такі кандидатури на вищевказані посади», - зазначив Разумков.

Як повідомляється, сьогодні на засіданні підготовчої групи з нових нардепів займалися питаннями комітетів і організаційними питаннями.

Раніше повідомлялося, що у Раду на перше урочисте засіданнязапросять понад 60 гостей.

Як повідомлялося, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

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