  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Слуги народу» визначилася, хто керуватиме Верховною Радою

    • Розсилка
    <span>Керувати радою будуть Разумков і Стефанчук</span> - «Слуги народу» визначилася, хто керуватиме Верховною Радою
    Керувати радою будуть Разумков і Стефанчук

    Головою парламенту дев'ятого скликання, швидше за все, буде Разумков, а одним з його заступників - Стефанчук

    Партія Слуга народу запропонує кандидатуру Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради, а його заступником мають намір зробити Руслана Стефанчука.

    Про це у вівторок, 20 серпня, розповів сам Разумков, повідомляє УНН.

    Читайте також

    «Наскільки я пам'ятаю, одне іншому не суперечить. Він (Стефанчук - ред.) може бути і першим віце-спікером, і представником президента у ВРУ. Але давайте почекаємо, бо і за голову Верховної Ради, і за першого заступника голови ВР буде голосувати зала Верховної Ради України. Партія запропонує, швидше за все, саме такі кандидатури на вищевказані посади», - зазначив Разумков.

    Як повідомляється, сьогодні на засіданні підготовчої групи з нових нардепів займалися питаннями комітетів і організаційними питаннями.

    Раніше повідомлялося, що у Раду на перше урочисте засіданнязапросять понад 60 гостей. 

    Як повідомлялося, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

    Більше читайте:

     

    Читайте також
    Верховна Рада депутат партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ