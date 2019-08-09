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    Урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня

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    Підготовче засідання парламенту, 9 серпня - Урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня
    Підготовче засідання парламенту, 9 серпня
    Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

    У Раді проходить підготовче засідання з новобраними нардепами

    У Верховній Раді в п'ятницю, 9 серпня, проходить перше засідання підготовчої депутатської групи з новообраних нардепів. Вже відомо, що урочисте засідання новообраної Ради відбудеться 29 серпня.

    Наразі у підготовчу депутатську групу делеговано представників від партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр, а саме:

    • Слуга народу - 17
    • Опозиційна платформа - за життя - 3
    • Батьківщина - 2
    • Європейська солідарність - 2
    • Голос - 1

    Майбутні депутати визначать також порядок розміщення фракцій в залі.

    Як повідомляє Інтерфакс-Україна, робоча група з підготовки першого засідання Ради обговорить, зокрема, і питання кількості парламентських комітетів у новому парламенті.

    «Це буде організаційна зустріч. Деякі пропозиції виходитимуть від нас, деякі, я впевнений, будуть від наших колег», - розповів представник «Слуги народу» Дмитро Разумков перед початком зустрічі.

    «Європейську солідарність» у робочій групі представлятимуть Артур Герасимов та Ірина Геращенко, партію «Батьківщина» - Іван Крулько і Андрій Кожем'якін, від «Голосу» буде Ярослав Железняк.

     

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