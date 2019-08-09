Урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підготовче засідання парламенту, 9 серпня Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

У Раді проходить підготовче засідання з новобраними нардепами

У Верховній Раді в п'ятницю, 9 серпня, проходить перше засідання підготовчої депутатської групи з новообраних нардепів. Вже відомо, що урочисте засідання новообраної Ради відбудеться 29 серпня.

Наразі у підготовчу депутатську групу делеговано представників від партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр, а саме:

Слуга народу - 17

Опозиційна платформа - за життя - 3

Батьківщина - 2

Європейська солідарність - 2

Голос - 1

Майбутні депутати визначать також порядок розміщення фракцій в залі.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, робоча група з підготовки першого засідання Ради обговорить, зокрема, і питання кількості парламентських комітетів у новому парламенті.

«Це буде організаційна зустріч. Деякі пропозиції виходитимуть від нас, деякі, я впевнений, будуть від наших колег», - розповів представник «Слуги народу» Дмитро Разумков перед початком зустрічі.

«Європейську солідарність» у робочій групі представлятимуть Артур Герасимов та Ірина Геращенко, партію «Батьківщина» - Іван Крулько і Андрій Кожем'якін, від «Голосу» буде Ярослав Железняк.