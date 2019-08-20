У Раду на перше урочисте засідання запросять понад 60 гостей



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Депутат від «Слуги народу» допускає, що вже в цей день вдасться прийняти перші рішення нового парламенту

Перше робоче засідання відбудеться одразу після урочистого засідання 29 серпня - депутат

На перше офіційне засідання Верховної ради 9 скликання планують запросити більше 60 гостей.

Про це заявила народний депутат від «Слуги народу» Галина Янченко, повідомляє РБК-Україна.

Янченко зазначила, що сьогодні обговорювалося запрошення представників НАН на засідання.

«Сьогодні, наприклад, обговорювали запрошення представників НАН, тому що це фактично моральні авторитети для українського суспільства, ми вважаємо. Попередньо погодилися, що... пан Патон з НАН буде запрошений на цю подію», - повідомила парламентар.

За її словами, на засідання запросять міжнародних партнерів, представників різних органів державної влади та близько 60 осіб від іноземних делегацій.

Так, усі гості займуть місця на балконах.

Перше робоче засідання відбудеться одразу після урочистого засідання 29 серпня.

Янченко допускає, що вже в цей день вдасться прийняти перші рішення нового парламенту.