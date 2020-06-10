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    «Слуги» планують прийняти закон Зеленського про референдум вже наступного тижня

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    Віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, коли парламенті розглянуть закон про народовладдя&nbsp; - «Слуги» планують прийняти закон Зеленського про референдум вже наступного тижня
    Віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, коли парламенті розглянуть закон про народовладдя 

    Законопроєкт готова підтримати не лише фракція «Слуга народу»

    У Верховній Раді очікують, що проблем з прийняттям законопроєкту про референдум не буде. Прогнозується, що парламент може схвалити його в першому читанні вже в наступний четвер, 18 червня.

    Про це заявив перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише РБК-Україна.

    За його словами, цей законопроєкт підтримає не лише фракція «Слуга народу», але й представники інших депутатських фракцій.

    «Якщо раптом цей законопроєкт спробують закидати правками, то у нас є діюча антиспамна процедура (як під час розгляду у другому читанні законопроєкту про банки, - ред.). Але, думаю, це не той випадок. Вже 30 років політики йшли з цією обіцянкою, і навряд чи у них знайдуться виразні аргументи, чому не повинна заробити п'ята стаття Конституції, в якій передбачено народовладдя», - сказав він.

    Відзначимо, законопроєкт про народовладдя - це комплекс проектів, у який входять кілька речей, зокрема, відновлення закону про всеукраїнський референдум. Вчора президент Зеленський його подав в Раду.

    Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі одного з телеканалів 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту «Про всеукраїнський референдум» направила документ на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).

    Раніше Євгенія Кравчук, заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», і Руслан Стефанчук припустили, що Верховна Рада ухвалить у першому читанні законопроєкт про Всеукраїнський референдум до завершення третьої сесії. Згідно з календарним планом вона триватиме до 17 липня.

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