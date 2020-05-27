Стефанчук сказав, коли Рада може ухвалити законопроєкт про референдум



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Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про референдум до кінця липня

Серед новел законопроєкту є положення, за якими громадяни під час референдуму зможуть скасовувати ухвалені Радою закони

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт «Про всеукраїнський референдум» до завершення третьої сесії, що відбудеться 17 липня.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Я дуже сподіваюся, що до кінця цієї сесії, до кінця липня, цей законопроєкт може бути не тільки внесений, але вже й ухвалений у Верховній Раді. Це вже буде залежати в тому числі й від наших колег, тому що ми хочемо його настільки максимально обговорити в суспільстві і за кордоном, щоб питань до його прийняття не було. Щоб він, можливо, навіть приймався у форматі «закритої книги», як це є в парламентах деяких країнах: от він підготовлений, із ним ознайомилися, і якщо там є якісь помарочки, то це таке, але якщо в цілому сприймається, то вперед, поїхали», – зазначив Стефанчук.

Серед новел законопроєкту, за його словами, є положення, за якими громадяни під час референдуму зможуть скасовувати ухвалені Радою закони.

«Тобто на Всеукраїнський референдум може бути винесене питання скасування як закону в цілому, так і частини того чи іншого законодавчого акту, який прийняла Верховна Рада. Це дуже важливий інструментарій. І я глибоко переконаний, що якби цей інструмент був 16 січня, коли приймалися ці закони (пакет «диктаторських» законів, ухвалених Радою 16 січня 2014 року без тексту та обговорення, які надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію – ред.), у нас, можливо, й не було б таких втрат у країні», – пояснив перший віцеспікер.

Окрім того, законопроєкт містить запобіжники, відповідно до яких питання, що суперечать Конституції України та Європейській конвенції з прав людини, не можуть бути предметом референдуму. Наприклад, йдеться про можливість повернення смертної кари в Україні.

Як відомо, Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) розгляне проєкт закону про всеукраїнський референдум.

Раніше у травні голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що через кілька тижнів парламент може розглянути законопроєкт про загальнонаціональний референдум. Пакетом законопроектів про народовладдя у парламенті опікується перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. У Раді поки очікують висновків від міжнародних організацій щодо законопроєкту.

Джерело: Укрінформ