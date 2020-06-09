Рада зареєструвала законопроєкт Зеленського про референдум



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Президент визначив законопроєкт як невідкладний

У Верховній Раді зареєстровано президентський законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Так, зазначається, що проєкт закону 9 червня одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.

Президент визначив законопроєкт як невідкладний.

Текст проєкту і супровідні документи до нього поки не оприлюднені.

Зазначимо, партія «Слуга народу» готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту «Про всеукраїнський референдум».

Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі одного з телеканалів 14 травня повідомив, що робоча група з напрацювання законопроєкту «Про всеукраїнський референдум» направила документ на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія).

Раніше Євгенія Кравчук, заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», і Руслан Стефанчук припустили, що Верховна Рада ухвалить у першому читанні законопроєкт про Всеукраїнський референдум до завершення третьої сесії. Згідно з календарним планом вона триватиме до 17 липня.