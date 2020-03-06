«Слуги» просять Разумкова про ще одне позачергове засідання Ради



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Нардепи хочуть 6 березня працювати довше, ніж зазвичай Фото: Букви

Арахамія приніс Разумкову ініціативу про скликання засідання парламенту сьогодні о 14:00

У Верховній Раді України хочуть ініціювати проведення ще одного позачергового засідання.

Відповідний документ зафіксував кореспондент «Букв».

Колективну ініціативу народних депутатів приніс спікеру парламенту Дмитру Разумкову очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

У документі пропонується скликати позачергове пленарне засідання Ради 6 березня на 14:00.

На ньому, зокрема, планується розглянути низку документів:

• заяву парламенту у зв’язку з шостою річницею Євромайдану і Революції гідності;

• звернення Ради до парламентів інших держав і парламентських асамблей про засудження агресії Росії проти України, окупації Донбасу і анексії Криму;

• законопроєкт про внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2020 рік» щодо забезпечення інформаційної політики в тимчасово окупованому Криму;

• законопроєкт про внесення змін до додатка № 3 закону «Про державний бюджет України на 2020 рік» (щодо фінансового забезпечення проведення індексації пенсій);

• законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скасування норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Варто зазначити, що цього тижня відбулися вже два позачергових засідання Ради. У середу, 4 березня, воно стартувало о 16:00. На цьому засіданні був звільнений Кабінет Міністрів Олексія Гончарука і призначений новий склад уряду.

У четвер, 5 березня, ввечері також відбулося позачергове засідання, на якому був звільнений генпрокурор Руслан Рябошапка.