Рада відправила генпрокурора Рябошапку у відставку
Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці
Нардепи заявили про низьку ефективність виконання Рябошапкою обов'язків генпрокурора
На сьогоднішньому позачерговому засіданні Рада розглянула висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. За результатами голосування нардепів, голова ГПУ пішов у відставку.
За таке рішення проголосували 263 нардепи.
Депутати заявили про низьку ефективність виконання Рябошапкою обов'язків генпрокурора
Як повідомлялося, Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.
Свій виступ генпрокурор завершив такими словами: «Постанова (про висловлення недовіри генпрокурору. - «Главком») побудована на відвертій брехні. Мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою є лист батька Катерини Гандзюк… Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним», - заявив він.
«Я йду. Але я йду для того, щоб повернутись», - резюмував Рябошапка і залишив залу парламенту.