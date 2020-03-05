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    Рада відправила генпрокурора Рябошапку у відставку

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    <p>Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці</p> - Рада відправила генпрокурора Рябошапку у відставку

    Верховна Рада висловила недовіру Руслану Рябошапці

    Фото: Укрінформ

    Нардепи заявили про низьку ефективність виконання Рябошапкою обов'язків генпрокурора

    На сьогоднішньому позачерговому засіданні Рада розглянула висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. За результатами голосування нардепів, голова ГПУ пішов у відставку. 

    За таке рішення проголосували 263 нардепи.

    Депутати заявили про низьку ефективність виконання Рябошапкою обов'язків генпрокурора

    Як повідомлялося, Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора

    Свій виступ генпрокурор завершив такими словами: «Постанова (про висловлення недовіри генпрокурору. - «Главком» побудована на відвертій брехні. Мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою є лист батька Катерини Гандзюк… Я не став нічиїм слугою, я був і є незалежним», - заявив він.

    «Я йду. Але я йду для того, щоб повернутись», - резюмував Рябошапка і залишив залу парламенту.

    Руслан Рябошапка
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