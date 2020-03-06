Заступник Рябошапки Касько подав у відставку, – ЗМІ



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Віталій Касько йде з посади першого заступника генпрокурора Фото Станіслава Груздєва, Главком

Тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака

Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку, а тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело в Офісі генпрокурора у п'ятницю, 6 березня.

Також стало відомо, що вслід за звільненим генпрокурором Русланом Рябошапкою прокуратуру покинуть усі його заступники, крім очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада пі час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Як повідомлялося, Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не пролунали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.

Нардеп Іонушас прокоментував своє можливе призначення на посаду генпрокурора.

Раніше джерело в керівництві фракції «Слуга народу» повідомляло, що на посаду генерального прокурора розглядається в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова.