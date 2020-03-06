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    У парламенті триває перша година запитань до уряду Шмигаля

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    <span>З трибуни парламенту 6 березня виступив новообраний прем&rsquo;єр-міністр Денис Шмигаль</span> - У парламенті триває перша година запитань до уряду Шмигаля
    З трибуни парламенту 6 березня виступив новообраний прем’єр-міністр Денис Шмигаль
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Шмигаль розповідає про реформу децентралізації

    У Верховній Раді України 6 березня відбвається перша година запитань до уряду під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

    Шмигаль розповідає про реформу децентралізації.

    У залі засідань зареєструвалося 257 народних депутатів. При цьому Разумков відкрив засідання на 15 хвилин пізніше.

    Також Верховна Рада під час пленарного засідання 6 березня продовжить розглядати законопроєкт про відкриття ринку землі в Україні. Народним депутатам залишилося розглянути 836 правок.

    Як повідомлялося, у середу парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

    Верховна Рада уряд Кабмин парламент Денис Шмигаль
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