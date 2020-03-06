У парламенті триває перша година запитань до уряду Шмигаля

У парламенті триває перша година запитань до уряду Шмигалятрансляція
З трибуни парламенту 6 березня виступив новообраний прем’єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
Шмигаль розповідає про реформу децентралізації
У Верховній Раді України 6 березня відбвається перша година запитань до уряду під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Шмигаль розповідає про реформу децентралізації.
У залі засідань зареєструвалося 257 народних депутатів. При цьому Разумков відкрив засідання на 15 хвилин пізніше.
Також Верховна Рада під час пленарного засідання 6 березня продовжить розглядати законопроєкт про відкриття ринку землі в Україні. Народним депутатам залишилося розглянути 836 правок.
Як повідомлялося, у середу парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.