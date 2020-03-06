У Порошенка порадили Зеленському не повторювати долю Януковича



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Чийгоз закликав владу не здавати національні інтереси України на догоду Путіну

Меседжі команди президента Зеленського повторюють меседжі Путіна, це – здача національних інтересів України. Влада має внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як кримськотатарської автономії, а не допомагати агресору, відновлюючи водопостачання на окуповану територію. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Ахтем Чийгоз журналістам у Верховній Раді.

«Відчувається тиск Путіна, і оці меседжі, які ми півроку чуємо – це, на мій погляд, є якісь домовленості, яких не знає суспільство. Пане прем’єр, Крим – це Україна. Швидко потрібні зміни до Конституції стосовно статусу Автономної республіки Крим. Оце Україна», – сказав парламентар.

Також Чийгоз наголосив, що терміново необхідно відновити державне фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.

«Швидко потрібно внести в парламент закон для того, щоб відновити фінансування телеканалу ATR. Оце Україна», – підкреслив він.

Народний депутат закликав президента Зеленського не йти шляхом Януковича і не здавати національні інтереси України.

«Не намагайтесь іти шляхом Януковича, дуже погано завершите цей шлях», – наголосив Чийгоз.

Нагадаємо, раніше під час ток-шоу прем’єр-міністр Шмигаль заявив, що треба подавати водопостачання в Крим, бо там живуть українці. Згодом прем'єр скоригував свої слова щодо водопостачання до анексованого Криму, вказавши, що Кабінет міністрів України не зможе постачати воду в Крим, доки півострів не буде повернений до складу України.

Заступник постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева вважає, що новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль «поки не в контексті Криму», а позиція постпредства незмінна – жодної води до Криму до повної деокупації півострова.

Окупаційна «влада» Криму не радить людям на півострові розраховувати на постачання води з материкової частини України, але втішена заявами нової української влади.

Натомість під час виступу з трибуни Ради 6 березня Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим у разі необхідності Україна може доставляти цистернами для господарських потреб українців.