Слуги «вбивають» українську мову. Депутати обурені атакою на освіту

Проросійські депутати взялися за чергову спробу змінити функціонування української як державної

Парламентський комітет з питань освіти підтримав русифікаторський проєкт 3717. Таке рішення викликало хвилю обурення серед патріотичних сил.

Зокрема депутат Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook написав: «Багато говорилося про економіку, інвестиції. Але проєкт не про це, і навіть не про освіту. Він про мову. Це чергова спроба змінити функціонування української як державної. Тепер не через відповідний закон, а через закон про вищу освіту».

Він додав, що всупереч назві, проєкт не про «врегулювання освітньої діяльності для іноземних громадян», а виключно про навчання «іноземною мовою». «І під іноземною розуміється саме російська. Тому боротьба триває. Тепер у залі парламенту», – резюмував він.

Цю ситуацію прокоментував юрист Андрій Смолій, який наголосив, що слуги Зеленського пішли на знищення української освіти.

«Законопроєкт був поданий 13 депутатами від «Слуги народу» втрєтє. І тепер пройшов комітет. Кожного тижня люди Зеленського не полишають своїх спроб знищити мову в Україні. На цей раз відбувається атака на освіту. Її хочуть перетворити на елемент «русского міра» на догоду громадянам держави-агресорки. Тепер законопроект буде винесений до зали засідань і вже там відбудеться голосування», – акцентував увагу Смолій.

Додамо, що в середу, 9 червня, Комітет з питань освіти та науки Верховної Ради розглянув законопроєкт №3717 – зміни до мовної статті Закону «Про вищу освіту». Суть документу – навчання іноземних студентів «може здійснюватися іноземною мовою», причому ініціатори не приховують, що під «іноземною» вони розуміють насамперед російську. Про це розповів народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович на своїй сторінці в мережі Facebook.



