Як українці сприйняли «деолігарізацію» від Зеленського (опитування)

Лише 20% респондентів вважають, що Зеленський мав щирі прагнення до справедливості

Майже 36% відсотків українців вважають, що закон президента Зеленського про «деолігарізацію» є лише популістським кроком для підвищення рейтингу. Про це свідчать дані соціологічного опитування Socis.

Згідно з опитуванням щодо соціально-політичної ситуації в Україні, 35,7% респондентів відповіли, що поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським закон про олігархів «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» є популістським кроком для підвищення рейтингу.

Водночас 20% опитаних вважають, що Зеленський мав щирі прагнення до справедливості. Майже 13% респондентів переконані, що ухвалення закону – це намагання Зеленського та його оточення поділити власність і стати самим олігархами.

Також 11,4% опитаних вірять, що це крок, який зробить Україну успішною. 8,8% населення вбачають у законі корисливі цілі – взяти під контроль телеканали, які належать олігархам. Трохи більше ніж 20% респондентів не визначилися щодо цього питання.

Опитування проводилося в період з 28 травня по 3 червня 2021 року. В ньому брали участь громадяни старші 18 років. Загалом було опитано 2000 респондентів за допомогою телефонного інтерв’ю. Статистична похибка вибірки:+/-2,4%. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.