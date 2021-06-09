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    Як українці сприйняли «деолігарізацію» від Зеленського (опитування)

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    Зеленський&nbsp;має намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум - Як українці сприйняли «деолігарізацію» від Зеленського (опитування)
    Зеленський має намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум
    Фото: pravda.com.ua

    Лише 20% респондентів вважають, що Зеленський мав щирі прагнення до справедливості

    Майже 36% відсотків українців вважають, що закон президента Зеленського про «деолігарізацію» є лише популістським кроком для підвищення рейтингу. Про це свідчать дані соціологічного опитування Socis.

    Згідно з опитуванням щодо соціально-політичної ситуації в Україні, 35,7% респондентів відповіли, що поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським закон про олігархів «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» є популістським кроком для підвищення рейтингу.

    Водночас 20% опитаних вважають, що Зеленський мав щирі прагнення до справедливості. Майже 13% респондентів переконані, що ухвалення закону – це намагання Зеленського та його оточення поділити власність і стати самим олігархами.

    Також 11,4% опитаних вірять, що це крок, який зробить Україну успішною. 8,8% населення вбачають у законі корисливі цілі – взяти під контроль телеканали, які належать олігархам. Трохи більше ніж 20% респондентів не визначилися щодо цього питання.

    Опитування проводилося в період з 28 травня по 3 червня 2021 року. В ньому брали участь громадяни старші 18 років. Загалом було опитано 2000 респондентів за допомогою телефонного інтерв’ю. Статистична похибка вибірки:+/-2,4%. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

    Нагадаємо, закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

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    Теги: соцопитування рейдерство олігархи закон українці населення
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    Як українці сприйняли «деолігарізацію» від Зеленського (опитування)