Сьогодні у Раді розглянуть законопроєкт, яким хочуть ввести російську мову в університети

«Законопроєкт №3717 є відверто реваншистським», – В’ятрович

У середу, 9 червня, Верховна Рада розгляне законопроєкт №3717 – зміни до мовної статті Закону «Про вищу освіту». Суть документу – навчання іноземних студентів «може здійснюватися іноземною мовою», причому ініціатори не приховують, що під «іноземною» вони розуміють насамперед російську. Про це розповів народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Законопроєкт №3717 є відверто реваншистським і руйнує широкий консенсус, досягнутий під час ухвалення нинішньої редакції закону «Про вищу освіту», – підкреслив В’ятрович.

Він пояснив, що наприкінці 2019 року, коли Верховна Рада ухвалювала нову редакцію закону «Про вищу освіту», через протести науковців, громадськості й частини депутатів цю норму вилучили, що дозволило ухвалити закон конституційною більшістю. Тоді й МОН, і профільний комітет, і більшість фракцій зійшлися на простій формулі: мовою освітнього процесу є українська мова. Виші мають право викладати одну або декілька дисциплін мовами ЄС. Виш може запровадити викладання більшості чи всіх дисциплін англійською «за умови що всі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою».

Отже, виші можуть навчати іноземних студентів українською, англійською, а в разі потреби й іншими мовами ЄС.

«Близько 90% іноземних студентів, що вступають до наших вишів – громадяни країн, які ніколи не були в складі СРСР (переважно держав Азії й Африки), вони не знають російської мови. Для решти 10% (здебільшого громадян тюркських держав пострадянського простору) російська мова також не є рідною. Буцімто гостра потреба іноземців навчатися російською мовою – міф. Це лише привід для того, щоб українські виші (перш за все в Харкові) і надалі були інструментом русифікації замість того, щоби надавати якісну україномовну та англомовну освіту», – сказав В’ятрович.

За його словами, іноземні студенти можуть навчатися або українською (сприяючи поширенню української мови у світі), або англійською (як міжнародною мовою освіти й науки, якою навчаються іноземні студенти в багатьох країнах).

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко підтримав ідею відтермінувати початок дії окремих статей мовного закону, які стосуються обов'язкового дубляжу фільмів українською мовою.