Дубляж фільмів українською відтермінують? Ткаченко наполягає на лагідній українізації

«Якщо я говорю про лагідну українізацію – це не примусова українізація», – заявив міністр культури

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко підтримав ідею відтермінувати початок дії окремих статей мовного закону, які стосуються обов'язкового дубляжу фільмів українською мовою.

«Було звернення колег із телеканалів через те, що цього року у них не було ні фінансових, ні фізичних можливостей продовжувати зйомки проєктів, які вони планували, відтермінувати на час карантину дію цього закону. Оскільки сам закон, по суті, не змінюється, а тільки відтерміновується, то я бачу у цьому крок назустріч представникам індустрії», – сказав Ткаченко під час пресконференції, присвяченій року його роботи на посаді.

На уточнювальне запитання, чи не бачить міністр проблем у тому, що його позиція з низки мовних питань відрізняється від позиції уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, Ткаченко відповів, що не бачить суттєвої відмінності в їхніх позиціях, окрім «наголосів».

«Якщо я говорю про лагідну українізацію – це не примусова українізація», – додав Ткаченко.

Нагадаємо, 1 червня Верховна Рада України не погодилась включити до порядку денного два законопроєкти, якими пропонується через карантин відтермінувати обов'язкове озвучування фільмів українською мовою. Рішення про розгляд проєктів «слуг народу» підтримали лише 204 нардепи із 226 необхідних.

31 травня частина виробників контенту та медіаспільноти закликали народних депутатів підтримати законопроєкт, оскільки «галузь працює в надскладних умовах, спрямовуючи ресурси не тільки на розробку і створення контенту, але і на організацію безпечних умов праці співробітників, забезпечення збереження робочих місць».

Серед підписантів звернення – «Українська кіно-асоціація», Індустріальний телевізійний комітет, ТОВ «Еф Фільмз», ТОВ «Про-ТВ продакшн», ТОВ «Стар медіа», ТОВ «Українська продакшн студія» (УПС), ТОВ «Файнл кат медіа», Art Forms Production Filmstream, IVORY Films та Mamas Film Production. До них приєдналися медіахолдинги «1+1 медіа», StarLightMedia, «Медіа Група Україна» та Inter Media Group.

Спільнота «Мова об’єднує» вважає потенційні наміри відтермінувати норми закону про функціонування державної мови у сфері культури «актом підтримки російської гібридної агресії проти України».

«Намагання виправдати цю спробу коронавірусом не витримує критики, як і твердження, що телеканалам не вистачає україномовних фільмів для заповнення ефіру. Щоб виконати закон, достатньо озвучити українською мовою хоча б ті фільми, які вони збиралися нав’язувати російською», – вважають активісти.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович стверджує, що народні депутати порушують регламент, оскільки документ не пройшов розгляд у комітетах. Представники «Слуги народу» та керівництва парламенту наразі не реагували на звинувачення.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект «Про функціонування української мови як державної». Закон підтримали 278 нардепів. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті «Голос України».

Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя по всій території України.