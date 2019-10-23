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    «Слуги» знову чубляться між собою

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    Нардеп від &laquo;Слуги народу&raquo; Євген Шевченко взяв участь в ефірі російських пропагандистів - «Слуги» знову чубляться між собою
    Нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко взяв участь в ефірі російських пропагандистів

    Нардеп Лерос пропонує своєму колезі прийтина сесію в костюмі матрьошки

    Народний депутат від партії «Слуга народу» Євген Шевченко взяв участь в пропагандистському шоу «Велика гра» на російському Першому каналі

    Про це він сам повідомив у Facebook. Наразі допис нардепа видалено. 

    «Рішення взяти участь в ефірі на російському телеканалі далося мені не просто. Але це необхідно було зробити, щоб донести громадянам Російської Федерації пряму позицію українського народу щодо створення і виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях. Щоб настав довгоочікуваний мир необхідно йти на компроміси і це стосується двох сторін», - пояснив свою участь в ефірі пропагандистів Шевченко.

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    Зокрема нардеп розповів, що ситуація у суспільстві щодо формули Штайнмаєра була вкинута у суспільство «радикальними націоналістами».

     «Якщо ви хочете, аби у нас були нормальні стосунки, маємо піти на поступки. Росія має поступитись, але нічого для цього не робить», - наголосив Шевченко.

    Потім нардеп заявив про бажання зустрітись із ватажками бойовиків «ЛДНР», наприклад із Денісом Пушиліним:

    «Ніхто не буде домовлятися з такою позицією, яку чув від Пушиліна: «є мінський процес, альтернативи немає, виконуйте, до побачення». Давайте хоч зустрінемось, глянемо один одному в очі, дізнаємося, чого хочемо, треба довіра. Ми за компроміс, за зустріч»,

    Однак його однопартієць Гео Лерос розкритикував рішення колеги і запропонував йому «прийти на сесію в костюмі матрьошки». Крім того, Лерос зазначив, що позицію в ефірі російського телебачення Шевченко повинен викладати від себе, «а ніяк не з українського народу і влади України».

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    У коментарях під відео також висловилась колега Шевченка по партії Єлизавета Богуцька: «Євген, Вам не здається, що Ви від Бойка з Медведчуком нічим не відрізняєтеся? Ті теж з «добрих спонукань» до Путіна літають».

    На що він відповів: «Ні, не здається. Я відстоюю інтереси нашої Держави».

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    Євген Володимирович Шевченко - український юрист і підприємець. Народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу» (виборчий округ № 76, Вознесенівський, Хортицький райони м. Запоріжжя)

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