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    Нардеп Гончаренко в Італії навідався в гості до пропагандиста Соловйова

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    Соловйов є ведучим програм &laquo;Вечір з Володимиром Соловйовим&raquo; і &laquo;Хто проти?&raquo;, Які виходять на телеканалі &laquo;Росія 1&raquo;. Часто там він обговорює події в Україні та поширює пропаганду - Нардеп Гончаренко в Італії навідався в гості до пропагандиста Соловйова
    Соловйов є ведучим програм «Вечір з Володимиром Соловйовим» і «Хто проти?», Які виходять на телеканалі «Росія 1». Часто там він обговорює події в Україні та поширює пропаганду

    Вілла Соловйова на озері Комо в Італії коштує понад мільйон євро. Також у нього є вид на проживання в Італії

    Народний депутат України Олексій Гончаренко опублікував кадри з дачі Володимира Соловйова на озері Комо. Відповідне відео нардеп виклав на своєму YouTube-каналі. Крім цього біля будинку кремлівського пропагандиста Гончаренко розклеїв листівки з роз'ясненнями про діяльність Соловйова і написом «Guilty».

    «Як ви думаєте, де живе Соловйов? В Самарі? Ні, у нього вілла на озері Комо в Італії. Вартість вілли — 8-10 млн євро. Роздав листівки сусідам Соловйова, щоб вони розуміли, що поруч з ними живе не журналіст, а пропагандист. Крім цього, вчора подав заяву в Генпрокуратуру на Соловйова в зв'язку з його висловлюваннями про територіальну цілісність України. Порушення справи сприятиме внесенню його в санкційні списки. І таким чином, Володимиру буде заборонений в'їзд на територію Італії», — заявив Гончаренко.

    Нагадаємо, Олексій Гончаренко подав до Генпрокуратури звернення із закликом почати заочне слідство проти Володимира Соловйова у зв'язку з його висловлюваннями про територіальну цілісність України.

    Соловйов є ведучим програм «Вечір з Володимиром Соловйовим» і «Хто проти?», Які виходять на телеканалі «Росія 1». Часто там він обговорює події в Україні та поширює пропаганду.

    У січні цього року стало відомо про віллу Соловйова на озері Комо в Італії вартістю понад мільйон євро. Також у нього є вид на проживання в Італії.

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