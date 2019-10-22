МЗС України вимагає від Росії звільнити Асєєва



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Окупанти засудили Асєєва до 15 років позбавлення волі за нібито шпигунство та заклики до екстремістської діяльності

Усі причетні до утримання Асєєва будуть притягнуті до відповідальності, згідно з Кримінальним кодексом України, підкреслили в МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з так званим «судовим рішенням» російської окупаційної влади у Донецьку щодо позбавлення волі громадянина України, журналіста Станіслава Асєєва на 15 років за нібито шпигунство та заклики до екстремістської діяльності.

Про це говориться у заяві МЗС України, опублікованій 22 жовтня на сайті відомства.

«Незаконне утримання та псевдо-вирок Станіславу Асєєву вчергове підтвердили, що окупаційний режим розглядає незалежну журналістику як одну з головних загроз своєму функціонуванню. Недарма УВКПЛ ООН у своїй доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 16 травня до 15 серпня 2019 року окремо відзначило відсутність можливостей для публічного висловлення критичних поглядів на окупованій частині Донбасу», - заявили в МЗС.

У міністерстві підкреслили, що незаконне позбавлення волі є в Україні кримінальним злочином - усі причетні до утримання Асєєва будуть притягнуті до відповідальності, згідно з Кримінальним кодексом України.

«Ми вимагаємо від Російської Федерації негайного звільнення Асєєва та усіх інших незаконно утримуваних громадян України. Закликаємо міжнародну спільноту засудити незаконне позбавлення волі громадянина України Асєєва та посилити тиск на РФ з метою безумовного звільнення усіх громадян України, які утримуються як заручники на території Росії та тимчасово окупованих територіях України», - повідомили в МЗС.

Як відомо, окупанти засудили до 15 років ув'язнення українського журналіста і публіциста Станіслава Асєєва.

Раніше в Палаті представників США закликали бойовиків «ДНР» звільнити Асєєва.

На початку жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна докладає максимум зусиль для звільнення Асєєва.