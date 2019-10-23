Майже половина українців дізнається новини з Facebook - опитування



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За результатами дослідження стало відомо, що інтернет-медіа та соцмережі вперше випередили телебачення за популярністю

Аудиторія мережі Facebook продовжує зростати - з 57% у 2018 до 74% у 2019-му - соціологи

49% українців дізнаються новини з Facebook.

Про це йдеться у результатах щорічного опитування USAID-Internews «Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 р», представлених 22 жовтня, повідомляє Детектор медіа.

Зазначається, що аудиторія мережі Facebook продовжує зростати - з 57% у 2018 до 74% у 2019-му.

Даних щодо використання українцями Viber, Youtube, Instagram та Telegram у попередні роки не навели, але у 2019-му ними регулярно користуються 70%, 60%, 40% та 24% відповідно. В той же час частка використання українцями ВК знизилася: із 21% у 2018 до 18% у 2019 році.

Twitter в Україні використовується все ще не дуже активно. Але показник використання соцмережі все ж зріс з 8% у 2018 році до 11% у 2019-му.

25% українців дізнаються новини з Youtube.

«Youtube не є першочерговим каналом пошуку інформації, але нарощує популярність, як можливість перегляду ТВ-новин у зручний час і знаходження відео контенту для новини, що цікавить респондентів. Instagram продовжує бути популярною соцмережею для молоді, але не розглядається як інформаційне джерело. В першу чергу – це розваги і самоствердження, демонстрація власного Lifestyle. Але аудиторія відзначає зростання політичного контенту, що призводить до отримання певних новин і викликає потребу в пошуках додаткової інформації на інших каналах», — йдеться у дослідженні.

Найбільш помітний тренд у збільшенні популярності в отриманні новин через Telegram канали. Особливо активно це видно у столиці і серед молоді.

«Фактично Telegram канали дублюють переваги соціальних мереж як каналу інформації, але додатково характеризуються більш зручним інтерфейсом, логічною впорядкованістю, можливістю перегляду усього контенту, незалежність від алгоритму виведення оновлень як це відбувається в Facebook. У Telegram каналах мають популярність місцеві новини», — вказують у звіті.

Під час проведення дослідження було опитано 4056 респондентів віком від 18 до 65 років методом особистого інтерв'ю.

Нагадаємо, за результатами цього ж дослідження стало відомо, що інтернет-медіа та соцмережі вперше випередили телебачення за популярністю.