Смертельна ДТП у Харкові: поліція завершила досудове розслідування

Найближчим часом обвинувальний акт у справі передадуть до суду

Поліція завершила досудове розслідування кримінального провадження про ДТП у Харкові, яке спричинило загибель 6 і госпіталізацію 5 пішоходів. Про це повідомив Сергій Перепелиця, адвокат Геннадія Дронова, одного з учасників ДТП, передають «Українські Новини» «Досудове розслідування завершено», — сказав він.



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За кермом позашляховика була 20-річна дівчина

Найближчим часом обвинувальний акт у справі передадуть до суду

Поліція завершила досудове розслідування кримінального провадження про ДТП у Харкові, яке спричинило загибель 6 і госпіталізацію 5 пішоходів.

Про це повідомив Сергій Перепелиця, адвокат Геннадія Дронова, одного з учасників ДТП, передають «Українські Новини»

«Досудове розслідування завершено», — сказав він.

За його словами, досудове розслідування завершено минулого тижня (22-28 січня).

Найближчим часом обвинувальний акт у справі передадуть до суду.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в харківській лікарні померла 20-річна Діана Берченко, одна із сестер, які постраждали в результаті ДТП.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, донька харківського бізнесмена і зведена сестра екс-заступника прокурора Черкаської області часів Пшонки Дмитра Зайцева, який був на посаді в 2013 році.

В сечі Олени Зайцевої було знайдено опіати.

20 жовтня прокуратура повідомила, що дочці харківського бізнесмена Олені Зайцевій, яка збила на смерть 5 людей на тротуарі у Харкові, оголосили про підозру. Дівчині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

8 листопада суд визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до закінчення термінів досудового слідства, тобто до 19 грудня включно.

13 грудня Київський районний суд Харкова залишив під вартою Дронова до 10 лютого 2018 року.

Того ж дня суд Харкова задовольнив клопотання прокурора щодо продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою учасниці смертельної ДТП Олені Зайцевій до 10 лютого 2018 року.