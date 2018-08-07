Смертельна ДТП у Харкові: суд дозволив розшукати лікаря, яка оглядала Зайцеву



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Олена Зайцева

У суді фактично досліджені всі свідчення і докази, надані сторонами процесу

Київський райсуд Харкова у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, де на місці загинули п'ять осіб і ще одна потерпіла померла в лікарні, закінчив допит експертів.

Про це «Укрінформу» розповіла прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

«Сьогодні суд закінчив допит експертів. Таким чином, у суді фактично досліджені всі свідчення і докази, надані сторонами процесу. Суд також задовольнив клопотання адвоката Геннадія Дронова про встановлення місця знаходження свідка Федірко (Олена Федірко, нарколог, яка першою оглядала Зайцеву після ДТП – ред.). Залишилося допитати Федірко і фігуранта справи Дронова - і перейти до дебатів, якщо ніхто з адвокатів не заявить додаткових клопотань про допит свідків або проведенні додаткових експертиз», - зазначила Дубовік.

За її словами, наступне засідання суду призначене на 11 вересня: «Тривала перерва пов'язана з необхідністю проведення поліцією розшукових заходів».

Раніше МОЗ підтвердив, що Зайцева була під дією наркотиків.

У липні суд Харкова, в якому розглядається справа про смертельне ДТП на Сумській вулиці 18 жовтня 2017 року, залишив під вартою обох обвинувачених — Олену Зайцеву та Генадія Дронова.

Нагадаємо, страшна ДТП сталася в Харкові увечері 18 жовтня минулого року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мєчнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.